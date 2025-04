La extraña reacción de Manu Tenorio tras los rumores de un lío con Lolita

E. P. Madrid Lunes, 31 de marzo 2025, 11:41 Comenta Compartir

Según revelaron recientemente las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, conocidas como las 'Mamarazzis', Manu Tenorio y Lolita Flores habrían mantenido un romance hace 24 años. Este supuesto affaire tuvo lugar poco antes de que el cantante ingresara en la academia de Operación Triunfo y alcanzara la fama. Al parecer, fue el propio Tenorio quien relató esta historia en una cena con amigos poco después de que ocurriera. El encuentro entre ambos se habría producido durante la grabación de un videoclip, en un momento en el que ninguno de los dos tenía pareja.

Una sorprendente información a la que los protagonistas no tardaban en reaccionar en el programa 'TardeAR', negando rotundamente que hayan tenido algo más que una amistad. «Después de 24 o 25 años que saquen esta mentira» apuntaba molesto el sevillano, pidiendo que se zanjase este tema cuando antes.

Y es que Manu tiene asuntos más importantes de los que ocuparse. El pasado jueves se celebraba el juicio contra los inquiokupas de su casa de Sanlúcar de Barrameda, que llevan dos años sin pagar el alquiler. Mientras el artista declaraba por videollamada desde Madrid alegando problemas de salud, los inquilinos de su vivienda se acogían a su derecho a no prestar declaración y no se presentaban en los juzgados al no estar obligados a ello.

«Qué coño tengo que demostrar de que un propietario quiera recuperar su puta casa?» explotaba el marido de Silvia Casas en declaraciones a 'TardeAR', desesperado al ver que su residencia continúa 'okupada' y que su imagen pública se ha visto afectada tras salir a la luz este tema.

En medio de esta polémica, Tenorio ha reaparecido muy serio ante las cámaras de Europa Press. Cabizbajo y esquivo, el cantante ha dejado claro que «no» piensa romper su silencio, esquivando sin ocultar su fastidio las preguntas sobre su supuesto 'affaire' con Lolita y dejando en el aire cómo se encuentra y por qué cree que se ha sacado este tema ahora.

Paseando a su perro a paso rápido intentando huir de la prensa, el andaluz tampoco ha querido pronunciarse sobre el juicio contra sus inquiokupas, ni sobre las declaraciones de Laura Fa asegurando que quiso tener algo con Elsa Pataky cuando la actriz protagonizó el videoclip de su canción 'Tu piel', pero que ella le habría hecho «la cobra».