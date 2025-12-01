Elena Furiase recuerda su primer encuentro con la Reina Letizia: «Le dije: 'No sé si llamarte Doña Princesa'» Tras apoyar el homenaje de Alba Flores a su padre, la actriz viaja a Gran Canaria con su marido para presentar su nueva serie y comparte anécdotas reales, emociones familiares y algún que otro silencio diplomático

E. P. Madrid Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:51

Después de mostrar su apoyo a su familia en la presentación del documental 'Flores para Antonio' —el emotivo homenaje de Alba Flores a su padre tres décadas después de su fallecimiento, construido con imágenes inéditas, grabaciones caseras y testimonios de quienes conocieron al inolvidable Antonio Flores—, Elena Furiase ha puesto rumbo a Las Palmas de Gran Canaria. Acompañada por su marido, Gonzalo Sierra, la actriz asistió al 'Atresplayer Day', el evento en el que la plataforma de Atresmedia presentó sus principales novedades, entre ellas 'Los Protegidos: un nuevo poder', la nueva serie que protagoniza.

«Tenía muchísima ilusión por venir. Además, aprovechar para compartir un ratito en pareja también era necesario», confesó con emoción, explicando que quería que Gonzalo viera el primer capítulo de 'Los Protegidos'.

Durante la cita, y tras la anécdota viral de Clara Lago con la Reina Letizia, Elena recordó su propio encuentro con la entonces Princesa de Asturias: «Me la encontré en el cine. No es que sea especialmente monárquica, pero me parece una mujer maravillosa y muy preparada. Estaba en la cola y me hizo un gesto para que pasara. Me preguntó por mi familia… fue encantadora». Entre risas, relató que los nervios la traicionaron al no saber cómo dirigirse a ella: «Le dije: 'No sé cómo llamarte, si Doña Princesa o Señora Letizia'. Y me respondió: 'Uy, Doña Princesa no, no'». Desde entonces, señala que la ha visto un par de veces más y siempre ha sido igual de amable.

Sobre la supuesta rivalidad entre Lola Flores e Isabel Pantoja por la relación de esta última con Paquirri cuando era pareja de Lolita, Elena prefirió esquivar el tema: «De eso no voy a hablar. Yo era muy pequeña… y si me acuerdo, tampoco lo voy a decir».