Edmundo Arrocet, ante el micrófono de Europa Press.

Edmundo Arrocet disfruta del Caribe junto a su nueva conquista, pero no se olvida del clan de las Campos

El humorista se ha pronunciado sobre su nueva relación, una joven con la que descarta pasar por el altar

E. P.

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:15



Edmundo Arrocet volvió a acaparar los titulares del corazón la semana pasada, tras ser fotografiado por la revista Lecturas en las playas del Caribe junto a su nueva pareja, una joven de 39 años llamada Mimi, a quien conoció durante unas jornadas de negocios en las islas Turcas y Caicos.

Este viernes, el artista se dejó ver ante la prensa y aseguró que «estamos muy bien», aunque no confirmó que se trate de una relación sentimental formal: «Bueno... sí, nos estamos conociendo». Aun así, la describió como «una persona muy agradable y simpática» y descartó la idea de pasar por el altar: «A los años que tengo… con 77… ya me dirás».

Aunque se conocieron hace poco, la conexión fue inmediata. Tanto es así que Arrocet decidió prolongar su estancia en el Caribe para disfrutar de unos días de vacaciones junto a Mimi, quien reside allí y ejerció de anfitriona durante las dos semanas que pasaron juntos, periodo en el que, claramente, no perdieron tiempo.

Además, se le preguntó por el clan Campos. Primero, sobre Carmen Borrego, a quien felicitó públicamente por su cumpleaños: «Claro, feliz cumpleaños». Respecto a Terelu, comentó que «no tengo ni idea» sobre su obra de teatro, pero aseguró que «la iré a ver».

