Doña Letizia retoma su agenda oficial tras el emotivo funeral de la DANA y apuesta por un look otoñal de oficina

Todavía con la imagen de una emocionadísima Reina Letizia presidiendo este miércoles en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, un año después de la devastadora riada que se cobró 237 vidas en la Comunidad Valenciana, sus Majestades han retomado su agenda oficial en el Palacio de La Zarzuela. Allí, se reunieron con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona, en sustitución de la Princesa Leonor, quien volvió a la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier tras su reaparición en los Premios Princesa de Asturias hace una semana.

Si en el homenaje a las víctimas Doña Letizia destacó por su apoyo a los afectados con un vestido sobrio azul marino de la diseñadora valenciana Yolanda Guillén, este jueves volvió a su «uniforme de trabajo» con un look de oficina en clave otoñal, recuperando uno de sus conjuntos más virales de 2024.

Se trata de un elegante tres piezas de Mango compuesto por un traje sastre jaspeado en gris marengo y chaleco entallado a modo de top, estrenado en los Premios de Periodismo de la APM en noviembre de 2024. Un conjunto versátil y sofisticado, perfecto tanto para reuniones de trabajo como para planes más formales.

Al tratarse de una reunión de trabajo, no se pudo ver a la Reina de pie, por lo que se desconoce con qué calzado ha combinado el look, aunque en su estreno lo llevó con mocasines negros con suela track, una de las tendencias más actuales de la temporada.