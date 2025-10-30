Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Reina Letizia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. E. P.

Doña Letizia retoma su agenda oficial tras el emotivo funeral de la DANA y apuesta por un look otoñal de oficina

Tras presidir junto al Rey Felipe VI el homenaje a las víctimas de la riada en Valencia, la Reina se reunió en La Zarzuela con la Fundación Princesa de Girona luciendo un elegante traje tres piezas de Mango

E. P.

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:22

Comenta

Todavía con la imagen de una emocionadísima Reina Letizia presidiendo este miércoles en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, un año después de la devastadora riada que se cobró 237 vidas en la Comunidad Valenciana, sus Majestades han retomado su agenda oficial en el Palacio de La Zarzuela. Allí, se reunieron con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona, en sustitución de la Princesa Leonor, quien volvió a la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier tras su reaparición en los Premios Princesa de Asturias hace una semana.

Si en el homenaje a las víctimas Doña Letizia destacó por su apoyo a los afectados con un vestido sobrio azul marino de la diseñadora valenciana Yolanda Guillén, este jueves volvió a su «uniforme de trabajo» con un look de oficina en clave otoñal, recuperando uno de sus conjuntos más virales de 2024.

Se trata de un elegante tres piezas de Mango compuesto por un traje sastre jaspeado en gris marengo y chaleco entallado a modo de top, estrenado en los Premios de Periodismo de la APM en noviembre de 2024. Un conjunto versátil y sofisticado, perfecto tanto para reuniones de trabajo como para planes más formales.

Al tratarse de una reunión de trabajo, no se pudo ver a la Reina de pie, por lo que se desconoce con qué calzado ha combinado el look, aunque en su estreno lo llevó con mocasines negros con suela track, una de las tendencias más actuales de la temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  2. 2 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  3. 3 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar
  4. 4 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  5. 5 Movilización de los Bomberos por un incendio en un chalet de Valdelagua
  6. 6 El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión
  7. 7 Los expertos prevén que el pico de gripe llegue antes y en Salamanca está a la baja
  8. 8 Roberto Brasero avisa de lo que viene: «Llegarán con trombas marinas y pequeños tornados»
  9. 9 Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve
  10. 10 La Audiencia provincial ratifica la condena al ex alcalde de Vitigudino por el accidente laboral de un trabajador municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Doña Letizia retoma su agenda oficial tras el emotivo funeral de la DANA y apuesta por un look otoñal de oficina

Doña Letizia retoma su agenda oficial tras el emotivo funeral de la DANA y apuesta por un look otoñal de oficina