Don Juan Carlos junto a sus sobrinos, Alfonso y María Zurita, en Sanxenxo. E.P.

Don Juan Carlos I recibe la visita de Alfonso y María Zurita en Sanxenxo

Después del revuelo que se ha originado en España tras la publicación de sus memorias en Francia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:22

El Rey Juan Carlos I se ha dejado ver este sábado por la mañana en el puerto de Sanxenxo con el objetivo de disfrutar de las regatas que se celebran en la localidad y no lo ha hecho solo. Después de quedarse en casa de Pedro Campos durante todo el viernes, el emérito vuelve a salir y lo hace en compañía de sus sobrinos, Alfonso y María Zurita, y el hijo de esta, Carlitos.

Después del revuelo que se ha originado en España tras la publicación de sus memorias en Francia, el emérito ha vuelto a reunir en el norte a varios familiares. Precisamente su sobrina María esquivaba las preguntas de la prensa esta semana al preguntarle por el libro de su tío, pero con este gesto vuelve a demostrar su incondicional apoyo.

No es la primera vez que los hijos de la Infanta Doña Margarita y Carlos Zurita aprovechan un viaje del emérito a Sanxenxo para estar con él. De hecho, son los miembros de la familia, junto con la Infanta Elena, que más relacionen tienen con el monarca desde su 'exilio'.

De esta manera, Don Juan Carlos I ha salido de casa de Pedro Campos a media mañana y ha llegado al puerto de Sanxenxo dispuesto a disfrutar de las regatas con toda su tripulación ajeno a todo lo que se está hablando de él debido a sus confesiones en las memorias.

