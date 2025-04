E. P. Jueves, 24 de abril 2025, 12:25 Comenta Compartir

La firma 'Carrera y Carrera' ha organizado un evento en su boutique este miércoles, 23 de abril, para presentar a Pilar Rubio como embajadora de la marca. «Tenía muchísimas ganas de compartir con vosotros este día porque ser embajadora de 'Carrera y Carrera', imagínate, son muchos años de historia», ha confesado la modelo.

Allí, ha desvelado que está muy feliz profesionalmente porque está con 'El Desafío' «preparando un programa nuevo y empezamos con campañas de moda», por lo que «estoy muy contenta porque no falta trabajo».

En cuanto a cómo lleva la estancia de su marido en Monterrey, Pilar ha confesado que «no está tan lejos, a ver... son once horas, pero aprovecho para leer, dibujar, dormir, cosas que a lo mejor en casa no puedo hacer, así que es tiempo aprovechado».

«Hoy en día con las tecnologías que tenemos al final estás en constante contacto, estamos muy presentes, no se nota un cambio tan brutal», ha explicado. Además, «llevo viajando y estando fuera de Madrid cuatro años», por lo que «no es un cambio tan radical».

En este contexto, Pilar ha desmentido que exista una crisis con su marido: «Si es vuestra noticia comodín, cuando no hay noticia, la podéis utilizar sin problemas» y ha aclarado que «las redes no marcan una relación, lo más personal se queda en casa, nosotros no somos de dar explicaciones, el tesoro nuestro está dentro de nosotros».