Colate Vallejo-Nágera vive un gran momento personal junto a Alejandra Conde mientras Paulina Rubio afronta nuevos problemas El empresario disfruta de su regreso a España y del estreno de su nuevo proyecto televisivo mientras su ex, la cantante mexicana, se enfrenta a una demanda por impago y deterioro de su vivienda en Miami

Mientras continúa la larga batalla judicial por la custodia de su hijo Andrea Nicolás (14) con Paulina Rubio, Colate Vallejo-Nágera atraviesa una de las etapas más felices de su vida. De regreso en España tras más de una década viviendo en Miami, el empresario se muestra optimista y confía en que la Justicia respete el deseo del menor de establecerse en nuestro país junto a él y su familia paterna.

Instalado de nuevo en Madrid, Colate se encuentra inmerso en la grabación de Decomasters, el nuevo programa de TVE en el que competirá junto a su hermana Samantha Vallejo-Nágera contra otras parejas de rostros conocidos, como Mar Flores y Carlo Costanzia, Antonia Dell'Atte y María Zurita, o Isa Pantoja y Asraf Beno, para demostrar quién domina mejor el arte de la decoración y el interiorismo.

En lo personal, la suerte también le sonríe. El exconcursante de Supervivientes está a punto de celebrar su primer aniversario de relación con Alejandra Conde, hija del financiero Mario Conde. Ambos se reencontraron a finales de 2024, después de haber mantenido un romance en su juventud, y desde entonces no se han separado.

Durante un descanso en el rodaje, la pareja fue vista disfrutando de un almuerzo en un conocido restaurante madrileño. Aunque evitaron muestras públicas de cariño, Colate y Alejandra se mostraron relajados, cómplices y felices, dejando ver la solidez de su relación.

Fiel a su discreción, Vallejo-Nágera ha preferido mantenerse al margen del nuevo escándalo que rodea a Paulina Rubio, quien se enfrenta a una demanda por una supuesta deuda de 110.000 dólares en concepto de impagos y desperfectos en la mansión de Miami donde residía.

Este conflicto se suma a los litigios judiciales que mantiene con Colate por la custodia de su hijo y a los rumores que apuntan a que la llamada «chica dorada» estaría atravesando dificultades económicas, mientras intenta relanzar su carrera con una gira internacional que, por ahora, no ha tenido el éxito esperado.