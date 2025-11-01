Carmen Lomana sentencia las memorias de Isabel Preysler: «¿Y eso es un terremoto informativo?» La empresaria ha asegurado que no siente ningún interés por el libro, subrayando el distanciamiento que existe entre ambas

Las memorias de Isabel Preysler, 'Mi verdadera historia', han provocado un auténtico revuelo en el corazón mediático español, acaparando titulares y despertando un amplio debate. En este libro, la socialité repasa los momentos más destacados de su vida, desde sus matrimonios con figuras como Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa, hasta íntimas revelaciones sobre su vida personal, incluyendo cartas de amor y detalles sobre sus operaciones estéticas.

El lanzamiento ha generado polémica tanto por la exposición de su vida privada como por cuestionamientos sobre la veracidad del relato e incluso la autoría del libro. En este marco, la relación entre Isabel Preysler y Carmen Lomana atraviesa un periodo tenso. En los últimos tiempos, la colaboradora de televisión se ha mostrado crítica y algo distante con la «reina de corazones», llegando a acusarla públicamente de aprovechar su vida privada para generar titulares.

Recientemente, Carmen ironizó sobre la repercusión de las memorias: «Ah, pues qué bien, ¿no? ¿Y eso es un terremoto informativo?» Dejó claro su desinterés por el libro: «No, no me las voy a leer porque creo que conozco su vida bastante bien. Bastante bien. Entonces no me produce curiosidad. Creo que me produces más curiosidad tú», restando importancia al revuelo y añadiendo un toque de sarcasmo.

Además, Lomana destacó: «Si nos sabemos ya su vida en memoria, ¿no?», subrayando que la trayectoria de Preysler ha sido ampliamente conocida a través de los medios y sus propias apariciones.

Con estas declaraciones, Carmen Lomana, fiel a su estilo directo, reaviva la polémica en torno al libro y refuerza la distancia entre ambas figuras del panorama social español, aportando su particular visión crítica sobre la autenticidad y relevancia de las memorias de Isabel Preysler.

