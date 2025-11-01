Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Lomana, ante el micrófono de Europa Press. E. P.

Carmen Lomana sentencia las memorias de Isabel Preysler: «¿Y eso es un terremoto informativo?»

La empresaria ha asegurado que no siente ningún interés por el libro, subrayando el distanciamiento que existe entre ambas

E. P.

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

Las memorias de Isabel Preysler, 'Mi verdadera historia', han provocado un auténtico revuelo en el corazón mediático español, acaparando titulares y despertando un amplio debate. En este libro, la socialité repasa los momentos más destacados de su vida, desde sus matrimonios con figuras como Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa, hasta íntimas revelaciones sobre su vida personal, incluyendo cartas de amor y detalles sobre sus operaciones estéticas.

El lanzamiento ha generado polémica tanto por la exposición de su vida privada como por cuestionamientos sobre la veracidad del relato e incluso la autoría del libro. En este marco, la relación entre Isabel Preysler y Carmen Lomana atraviesa un periodo tenso. En los últimos tiempos, la colaboradora de televisión se ha mostrado crítica y algo distante con la «reina de corazones», llegando a acusarla públicamente de aprovechar su vida privada para generar titulares.

Recientemente, Carmen ironizó sobre la repercusión de las memorias: «Ah, pues qué bien, ¿no? ¿Y eso es un terremoto informativo?» Dejó claro su desinterés por el libro: «No, no me las voy a leer porque creo que conozco su vida bastante bien. Bastante bien. Entonces no me produce curiosidad. Creo que me produces más curiosidad tú», restando importancia al revuelo y añadiendo un toque de sarcasmo.

Además, Lomana destacó: «Si nos sabemos ya su vida en memoria, ¿no?», subrayando que la trayectoria de Preysler ha sido ampliamente conocida a través de los medios y sus propias apariciones.

Con estas declaraciones, Carmen Lomana, fiel a su estilo directo, reaviva la polémica en torno al libro y refuerza la distancia entre ambas figuras del panorama social español, aportando su particular visión crítica sobre la autenticidad y relevancia de las memorias de Isabel Preysler.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven se enfrenta a 17 años en la cárcel por violar a una chica en Salamanca y montar un episodio violento y escatológico en el calabozo
  2. 2 Una persecución policial y fuga temeraria en patinete acaba con su conductor arrestado en la plaza del Oeste
  3. 3 Cualquier sitio es bueno para bailar en Salamanca: la calle Toro se llena de ritmo con Chayanne
  4. 4 El Salamanca asume jugar el domingo en el Helmántico bajo «su responsabilidad»
  5. 5 El Gobierno declara urgente abrir el centro para 460 inmigrantes en Puente Ladrillo
  6. 6 Cuenta atrás para decir adiós a un oficio de los que ya no quedan: «Mi cuñado me dijo que iba bien y se ganaba dinero»
  7. 7 «Esperemos que no salte la dermatosis pero si salta, ¿qué hacemos? ¿matar todo el ganado?»
  8. 8 «Ni un joven compra una flor»
  9. 9 Anita Williams desvela el resultado de su biopsia tras ser diagnosticada de dos tumores
  10. 10 Un punto de Salamanca lidera el frío en Castilla y León este sábado con rachas de viento de más de 100 km/h

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Carmen Lomana sentencia las memorias de Isabel Preysler: «¿Y eso es un terremoto informativo?»

Carmen Lomana sentencia las memorias de Isabel Preysler: «¿Y eso es un terremoto informativo?»