La influencer Carla Flila. E.P.

«No puedo negar lo que es evidente»

La influencer ha hablado de su relación con la presentadora

E.P.

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

Carla Flila se ha dejado ver este viernes en el Roig Arena de Valencia y allí ha hablado abiertamente sobre uno de los rumores que ha corrido como la pólvora estas últimas semanas: ¿se ha dado una segunda oportunidad con Nagore Robles?

Siempre tan discreta con su vida privada, la influencer ha asegurado que «nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho cariño y es lo que hemos dicho siempre, estemos juntas, separadas, más cerca o más lejos, siempre vamos a querernos un montón», decía desviando los tiros.

Sin embargo, Carla ha reconocido que actualmente «nos llevamos muy bien y el tiempo dirá», pero que «no se cierra nada» entre ellas. Una expresión que ha provocado la sonrisa de la influencer y ha terminado confirmando lo que es, según ella, es evidente: «Que te voy a decir, tampoco te puedo negar algo que es evidente».

Además, la joven ha asegurado que le ha alegrado mucho que «se le diera la oportunidad» de presentador 'Gran Hermano' porque «no tengo ninguna duda de que va a ser una presentadora de lo más grande porque se lo merece, es una curranta, vale para esto y ha nacido para esto».

