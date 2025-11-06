Broncano o Motos, Griso o Quintana: ¿Qué percepción tiene el consumidor de las principales cadenas de la televisión española? La parrilla televisiva, compuesta por los 83 programas más relevantes consultados en el estudio, diferencian los 10 programas de mayor calidad tanto del Day Time, como del Prime Time

E. P. Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

¿Qué percepción tiene el consumidor de las principales cadenas en abierto del mundo televisivo en España? Personality Media -multinacional española especializada en análisis y consultoría de imagen, basada en la investigación de mercados- ha vuelto a realizar en el mes de junio, el Estudio de Imagen sobre las cadenas de televisión nacionales por 12º año consecutivo, encuestando en esta ocasión a 20.288 consumidores españoles mayores de 16 años y nos revela determinados datos de interés.

En el estudio se han analizado 11 variables de imagen relacionadas con los principales canales de televisión en abierto:

Antena 3 lidera en 10 de estas variables por 12º año consecutivo, mientras que La 1 se mantiene como el canal más «respetuoso», con un crecimiento en su imagen comparado con años anteriores, que le afianza en el segundo lugar en 9 variables por primera vez desde que se realiza el estudio.

Antena 3 es la cadena que obtiene el mayor reconocimiento en el mayor número de variables, por lo tanto, es la cadena mejor valorada, puntuando más alto en «buenos presentadores», «entretenida», «gusta a todos los públicos» y «programación variada», lo que refleja su éxito en ofrecer una programación variada y atractiva, contando con presentadores que conectan bien con la audiencia. Además de posicionase en primer lugar en «mejores programas informativos» e «informativos de mayor credibilidad», «mayor calidad», «programación innovadora», «me identifico con su programación», junto con «es mi cadena preferida», convirtiéndola en un canal global.

Además, refleja que ha habido un movimiento en la imagen de La 1, escalando posiciones hasta el segundo lugar en «programación innovadora», junto con «buenos presentadores» e «innovación».

Por su parte, Telecinco mantiene el segundo lugar en la variable de «entretenida», valor que ha logrado mantener inalterable los últimos años, junto con ser la tercera cadena que «gusta a todo tipo de público» y «es mi cadena preferida».

¿QUÉ PROGRAMAS SON LOS MÁS CONOCIDOS DE LA PARRILLA?

Pocos programas se han mantenido fijos en antena en los últimos 10 años. Si han perdurado, sin duda es por su éxito, que los ha llevado poco a poco a convertirse en programas de referencia para el consumidor. Parte de la audiencia ya está asegurada si la marca es conocida y esto es de gran valor para el canal.

De los 10 programas más conocidos, de los 83 consultados en emisión, 5 pertenecen a la franja de Prime Time y 5 a la de Day Time.

En Prime Time, «El Hormiguero» es el programa más reconocido por los españoles (93%), seguido de «Masterchef» con un 92%, seguido del reality más longevo de los últimos años «Gran Hermano» (89%), «First Dates» (89%) y «Tu Cara me suena» (88%) son los programas que consiguen posicionarse en un TOP10.

Por otro lado, en Day Time, «Pasapalabra» lidera en notoriedad con un 92%, seguido por «La Ruleta de la suerte» (89%), «Antena 3 Noticias» (88%), «Cocina abierta de Karlos Arguiñano» (88%) y «Telediario» (88%).

DUELO DE CALIDAD EN DAY TIME Y PRIME TIME

La percepción de los programas de TV en España es un aspecto fundamental. Audiencia y percepción del consumidor van de la mano para hacerse con la confianza a largo plazo de los telespectadores. La parrilla televisiva, compuesta por los 83 programas más relevantes consultados en el estudio, diferencian los 10 programas de mayor calidad tanto del Day Time, como del Prime Time, franja que acumula la máxima audiencia.

Un dato curioso es que la mayoría de estos programas considerados de mayor calidad llevan más de 10 años de emisión, y es que es muy posible que calidad sea la base de la consistencia de estos programas.

DAY TIME

Pasapalabra (44%) repite por 7º año consecutivo, como el programa de mayor calidad, seguido de Cocina abierta de Karlos Arguiñano (37%) de Antena 3 Noticias (35%), Telediario (33%) y La ruleta de la suerte (32%). El resto de los informativos de las distintas cadenas también aparecen en este TOP10 del Day Time, La Sexta noticias (23%), Noticias Cuatro (21%) y los Informativos Telecinco (18%). Es Espejo Público el único «matinal» que se cuela en este ranking, con un 16% de las valoraciones.

EL TOP 10 DEL PRIME TIME

Repite por un año más y tras 20 años de emisión El Hormiguero, con un 29%, seguido de La Revuelta (28%), Equipo de Investigación 26%, el reality de cocina Masterchef 23% y Tu cara me suena (21%). Otros programas habituales de la parrilla, como Lo de Evole (20%), Cuarto Milenio (19%), El Intermedio (18%) o Universo Calleja (17%) todo ellos con más de 13 años de éxito de emisión en sus distintos formatos.

COMPETENCIA ENTRE INFORMATIVOS

El estudio sitúa a Antena 3 Noticias como el líder en la percepción de calidad, rigor y presentación, liderando en 10 de 12 aspectos consultados.

El informativo obtiene las mejores valoraciones en atributos como «buenos presentadores» (30%), «más me gusta visualmente» (28%) y «mayor calidad» (26%). El Telediario se mantiene en segunda posición en la mayoría de las variables, liderando «respetuoso» (24%). En tercer lugar, se encuentra La Sexta Noticias como el informativo con mejor imagen.

COMPETENCIA DE IMAGEN EN LA FRANJA MATINAL

En la televisión matinal, el estudio destaca el comparativo de un entorno altamente competitivo de los programas matinales de información y análisis de mayor duración.

Espejo Público lidera en casi todos los atributos analizados, sobresaliendo especialmente en «mayor calidad» (24%) y «mejores presentadores» (23%). Al Rojo Vivo se mantiene en segundas posiciones en 10 de las 12 variables consultadas. El programa de AR lidera en la categoría «sensacionalista» (30%). Al igual que la imagen de la cadena, su «contenido variado» y «gusta a todo tipo de públicos», serian sus puntos más fuertes. Mañaneros ocupa el cuarto lugar con una imagen más plana, junto con En boca de todos mantiene las valoraciones más bajas.