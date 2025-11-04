Belén Esteban y Miguel Marcos, ¿se separan?

E. P. Madrid Martes, 4 de noviembre 2025, 11:05 Comenta Compartir

Poco podía imaginar Belén Esteban que el mensaje que compartía este fin de semana a través de sus stories de Instagram (donde tiene más de 1 millón de seguidores) confesando que a una semana de cumplir 52 años «solo pienso en mis dos pilares, mi hija y mi madre», iba a desatar tal revuelo.

Y es que lejos de interpretarse como que echa mucho de menos tanto a Andrea Janeiro -que vive en Estados Unidos desde hace años-, como a Carmen Menéndez, que reside en Benidorm y a las que ve menos de lo que le gustaría, diferentes medios de comunicación se hacían eco de una posible crisis con su marido, Miguel Marcos -al que ni siquiera nombraba en su publicación- especulando con que su matrimonio estaría atravesando por sus horas más bajas.

Algo que la propia Belén ha desmentido este lunes en su reaparición en 'No somos nadie'. Rotunda, y sin perder la sonrisa, la 'patrona' ha dejado claro que «yo estoy con mi marido, qué me voy a separar». «Vosotros sabéis que, para mí, el día de mi cumpleaños -el próximo 9 de noviembre- es muy importante y que yo siempre lo celebro, y cuando van pasando los años es verdad que cada vez echo más de menos a mi madre y a mi persona, mi niña», ha expresado.

«Ayer me fui a un restaurante, estuvimos comiendo, estuvimos con amigos, o sea, todo va fenomenal, no hay separación», ha zanjado, reconociendo que al ver su publicación el propio Miguel le aconsejó que la borrara porque podría desatar unos rumores de crisis que nada tienen de reales, ya que como ha asegurado está tan enamorada como el primer día de su marido, con el que se dio el 'sí quiero' en 2019 y con el que forma una de las parejas más sólidas del panorama nacional desde 2013.