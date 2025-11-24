Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Antonio Tejado. E. P.

Antonio Tejado conserva su única pertenencia, una moto. ¿Cómo ha podido pagar la fianza de 639.000 euros?

En el que se enfrentará a cinco delitos y a una pena de 30 años de prisión por parte de la Fiscalía

E. P.

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:24

Comenta

La última vez que vimos a Antonio Tejado fue el pasado 11 de noviembre cuando, acompañado por su abogado Fernando Velo, comparecía ante el juez del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla para entregarle el auto de apertura de juicio oral por su presunta implicación como autor intelecual del violento robo a la casa de su tía María del Monte e Inmaculada Casal en agosto de 2023.

Un juicio en el que se enfrentará a cinco delitos y a una pena de 30 años de prisión por parte de la Fiscalía, mientras que la acusación particular -ejercida por la folclórica y su mujer- solicita 28 años por el supuesto papel clave del ex de Chayo Mohedano para que el golpe se llevase a cabo con éxito gracias a la información privilegiada que habría dado al resto de la banda sobre la vivieda de su tía, y el paradero de sus joyas, relojes de alta gama, y objetos de valor.

Además, el juez comunicó formalmente ese día a Tejado que, junto al resto de investigados -entre ellos el presunto cabecilla de la trama, Arseny Garybian 'el ruso'- disponían de 24 horas para depositar una fianza de 639.000 euros, apuntando que en el caso de que no pudiese afrontar este pago se le embargarían los bienes de los que disponga.

Una elevada cantidad que Antonio no tendría, ya que según diferentes medios de comunicación viviría en un apartamento propiedad de su familia en el centro de Sevilla, no tendría trabajo ni ingresos conocidos, y su única propiedad sería una motocicleta negra valorada en aproximadamente 5.000 euros.

Y, aunque se desconoce si ha podido hacer frente a la fianza, en su reaparición para cumplir con su cita quincenal con la Justicia por las medidas cautelares que se le impusieron cuando obtuvo la libertad provisional, hemos comprobado que sigue conservando su moto.

Muy serio, con unas ojeras bastante llamativas por su falta de descanso mientras espera noticias del inicio del juicio -una vez que la Fiscalía se ha opuesto rotundamente al último recurso de apelación impuesto por su abogado-, y con el silencio que lleva manteniendo desde que fue detenido en febrero de 2024 por el robo a la casa de María del Monte, Tejado, ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y ha dejado en el aire cómo se encuentra y si finalmente ha podido pagar la fianza.

La anécdota de la jornada, sus dificultades para guardar su casco en el interior de su moto. Incapaz de conseguirlo, y muy tenso porque las cámaras estaban grabándole, el sobrino de la artista ha terminado por pedirle al vendedor de la ONCE que siempre está a las puertas de los Juzgados que se lo guardase, acudiendo a recuperarlo tras firmar ante el juez.

