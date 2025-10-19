Antonio Banderas, en la boda de su hija Stella del Carmen: «Mi yerno lleva en la familia toda la vida» El actor asumió el rol de padrino en la ceremonia

E. P. Madrid Domingo, 19 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Antonio Banderas dejó por unos momentos su faceta de estrella internacional para asumir un papel muy especial: ser el padrino de la boda de su única hija, Stella del Carmen. Pero no se trató de una boda cualquiera: el enlace, celebrado en Valladolid, reunió a más de un centenar de invitados que cruzaron el charco para celebrar el amor de la hija del actor y Melanie Griffith.

Con el pelo recién cortado y un esmoquin impecable digno de un Oscar, Banderas mostró que elegancia y cercanía pueden ir de la mano. Con su habitual amabilidad, atendió a los medios a las puertas de la Abadía Retuerta, desvelando algunos detalles de la celebración.

El actor confirmó que su yerno, Alex Gruszynski, «lleva en la familia toda la vida», recordando que los novios se conocieron en la escuela infantil y que, desde entonces, su relación ha crecido hasta llegar al 'sí, quiero'.

Entre las expectativas de los invitados, Antonio negó que Chris Martin, vocalista de Coldplay, formara parte de la celebración, aunque Dakota Johnson, hermana de la novia y expareja de Martin, sí asistió, mostrando el afecto familiar que la une a él, a quien considera un segundo padre.

Sobre los rumores del regalo de bodas, Banderas desmintió que fuera una vivienda en Marbella. «Se dicen tantas cosas...», comentó con una sonrisa. Encantado de compartir este momento tan importante, el actor agradeció la cálida acogida de Valladolid, escenario elegido por los novios para un fin de semana que quedará grabado en la memoria de la familia Banderas-Griffith.