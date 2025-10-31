Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Anita Williams. EUROPA PRESS

Anita Williams desvela el resultado de su biopsia tras ser diagnosticada de dos tumores

La exconcursante de 'Supervivientes 2025' activó las alarmas hace dos semanas al revelar en redes sociales el delicado trance de salud que está viviendo

E. P.

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:00

Comenta

En el punto de mira por los cada vez más insistentes rumores de reconciliación con José Carlos Montoya tras descubrir que le tiene guardado en su móvil como «el amor de mi vida», y de haber sido pillados pasando la noche juntos en hoteles de Barcelona y Madrid -una segunda oportunidad en su historia de amor que ellos niegan sin mucha convicción asegurando que solo son amigos-, Anita Williams activaba las alarmas hace dos semanas al revelar en redes sociales el delicado trance de salud que está viviendo.

Preocupada y triste, la exconcursante de 'Supervivientes 2025', de 28 años, compartía con sus seguidores que los médicos le habían detectado varios tumores en el pecho durante una revisión rutinaria. Y aunque varios eran benignos, dos en concreto tenían «mala pinta», por lo que se sometió a una biopsia debido a los antecentes de cáncer que hay en su familia.

Y después de varios días de espera, en los que ha contado con el apoyo incondicional de Montoya, Anita ya tiene los resultados de la prueba, y como no podía ser de otra manera los ha hecho públicos a través de sus historias de Instagram: «Chicos, estoy supercontenta, os lo juro. Me han dado los resultados. Me acaba de llamar el médico y me ha dicho que está todo bien, gracias a Dios», ha revelado con una sonrisa tras superar su «mayor miedo».

«Que no me preocupe de nada, que vamos a hacer seguimiento cada seis meses porque sí que es verdad que se tienen que ir mirando y tal... pero que, de momento, todo bien» ha añadido, confesando que «no he rezado tanto como en estas últimas dos semanas» y que todavía le queda por saber el resultado de las pruebas de hígado a las que se ha sometido tras su paso por el reality.

