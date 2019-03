El Salamanca UDS quiere dar otra alegría en el Helmántico

El Salamanca quiere que la sonrisa en los rostros de sus aficionados dure más de una semana consiguiendo tres puntos en casa ante el Coruxo para seguir con la estela positiva de su último triunfo en el Matapiñonera ante el Sanse.

Antonio Calderón no podrá contar con José García por motivos personales (esta semana ha fallecido su padre) ni con Carpio por lesión. Recupera a Mena, que apunta a titular en el lateral izquierdo. El once de Calderón no cambiará mucho con respecto al que consiguió la victoria ante el Sanse la semana pasada. Sotres en portería y una línea defensiva de tres centrales y dos carrileros. Armando y Chiapas de centrales parecen fijos y habrá que ver quién les acompaña en el centro de la zaga si Toño Vázquez, Carvalho o Antonis. Los carriles serán para Calero, que esta de dulce, y para Mena. Por delante, en la medular, lo más probable es que estén los dos Molinas (Sergio y Manu) y Antonio Amaro e Indiano, mientras que para el gol lo corra todo Owusu.

Puede seguir el partido en directo a través de Footter pinchando en este enlace.

Así será el calendario del próximo curso escolar

La oposiciones para cubrir 20 plazas de Policía Local en Salamanca, a la vuelta de la esquina

'El Popi', absuelto porque amenazar con pegar un tiro a un agente no se penaliza