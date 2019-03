Inesperada derrota de los juveniles de Santa Marta (0-2)

El Santa Marta encaraba el partido con la intención de sumar tres puntos e intentar distanciar a un rival directo, pero no fue el día de los tormesinos. Las tornas se cambiaron y el triunfo se lo llevó el Diocesano, que recorta a tres puntos la diferencia en la tabla. El Santa Marta quería dar un paso de gigante hacia la permanencia en División de Honor la próxima temporada pero ese paso tendrá que esperar ya que ayer los Sergio Hernández fallaron.

En los primeros minutos, el Santa Marta fue dominador del juego, tenía más tiempo el balón, pero no con la fluidez de las últimas jornadas. Así, los minutos pasaban pero no acaban de llegar ocasiones claras de peligro. Sin embargo, el Diocesano fue letal para anotar el 0-1 en el minuto 16, por mediación de Jesús, tras empalmar un rechace con un fuerte disparo. Tras el gol, el Santa Marta continuó tratando de imponer su ritmo y conseguía un gol en el minuto 26, anulado por fuera de juego. Hasta el descanso, mucha intención, pero sin reflejarse en ocasiones.

En la reanudación, el equipo tormesino lo intentó de todas las formas pero sin encontrar el camino de la remontada. El técnico, Sergio Hernández, metió sobre el verde a Joe para tener más presencia en ataque, pero tampoco funcionó y es que no era el día. Así que se la jugó y sacó a Eloy por Pablo para pasar a tener una defensa de tres. Un minuto después se rompía toda la intención con el segundo gol del Diocesano, obra de Iván. Al traste, las ilusiones locales con el mazazo del segundo tanto de los cacereños.

En los últimos minutos, además, el Diocesano tuvo opciones para marcar a la contra, aprovechando que el Santa Marta estaba volcado en busca de un gol, que finalmente no llegó.

