El Guijuelo recibe al Sanse mirando de reojo a la parte alta

El Guijuelo afronta el choque de este domingo ante el Sanse (Municipal, a las 17.00 horas) con un ojo en la permanencia y con otro soñando con algo más. Los de Ángel Sánchez llegan en estado de gracia al choque y es que acumulan tres victorias consecutivas, dos de ellas a domicilio ante el Unión Adarve y el Deportivo B. Tal es el estado de ilusión que en Guijuelo algunos a escondidas no pueden evitar mirar a los puestos de playoff de ascenso, que están ahora mismo a seis puntos y el cuarto lugar precisamente lo ocupa el Sanse, el visitante de este domingo en el Municipal. Y qué impide al Guijuelo soñar.

No obstante, el Guijuelo y en concreto Ángel Sánchez no quieren lanzar las campanas al vuelo. En unas declaraciones a este diario esta semana el técnico bejarano recordaba que el año pasado también se consiguieron dar un paso de gigante para la salvación y al final sufrieron. "La temporada pasada teníamos 39 puntos a falta de 10 jornadas y no nos salvamos hasta la penúltima jornada. No creemos para nada que el objetivo está conseguido todavía", sentenció Sánchez, que no quiere ningún tipo de relajación.

