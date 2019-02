El Guijuelo le coge gusto a ganar como visitante y vence al Deportivo Fabril (0-1)

El Guijuelo saltó al terreno de juego con las ideas muy claras. Tras unos primeros minutos de tanteo entre ambos equipos, los chacineros comenzaron a hacerse con el dominio del balón y manejaban el partido a su antojo. Las primeras llegadas de peligro comenzaron a llegar y una falta sobre Manu Fuster al primer cuarto de hora de juego la aprovechó Raúl Ruiz para poner el primero en el marcador para el conjunto de Ángel Sánchez. A raíz del gol, el Deportivo Fabril pareció noqueado. Los gallegos no reaccionaron y las ocasiones eran para los salmantinos. Tras unos minutos sin demasiado juego Luque lo volvió a intentar de falta directa pero el esférico se marchó desviado. En los últimos compases del primer acto el Fabril se estiró e intentó buscar el empate pero sin demasiado peligro.

Tras el paso por los vestuarios, el Deportivo B estuvo mejor. En los primeros minutos del segundo tiempo hubo demasiadas imprecisiones en ambos conjuntos pero con el paso del tiempo los locales fueron creando mejores jugadas de peligro contra la portería defendida por Felipe Ramos. Las mejores ocasiones en esta segunda parte fueron para los gallegos.

Lo intentaban pero el Guijuelo se defendía bien, muy sólidos y no permitieron demasiado acoso. May tuvo la más clara en el minuto 80 tras una mala salida del meta chacinero, pero el cabezazo del jugador gallego se marchó por encima del larguero. Eran tres puntos importantes para los salmantinos que intentaban salir a la contra para matar el partido. Finalmente el marcador no se movió y victoria por la mínima para el Guijuelo que se coloca con 38 puntos en la octava posición de la tabla.

