Punto contra el colista en el Helmántico para el Salamanca UDS (0-0)

El Salamanca UDS tiró por la borda otro partido en el que podía coger cierto aire por los resultados que se habían dado durante la jornada. Pero la falta de gol, y 45 minutos de la primera parte para el olvido, hicieron que el conjunto de Calderón se tuviera que conformar con un punto.

El Salamanca UDS firmó una primera parte parida en dos: los diez primeros minutos, de intensidad, de cierta alegría en el ataque y de ver clara la puerta. Owusu tuvo la primera, y a la postre, la única ocasión entre los tres palos en el minuto dos de partido. Su zambombazo lo detuvo Cobo sin problemas. Luque tuvo la segunda cinco minutos después. Su disparo se marchó por encima del travesaño. Y ya. El Fabril, empezó a ganar batallas individuales, y comenzó a dominar el partido hasta anular al Salamanca UDS en ataque. La defensa es lo único que sostuvo al conjunto charro. Para ejemplo, la que Carvalho le sacó a Uxío en el mano a mano ante Sotres. Se salvó de esta. Y salvó otras cinco acciones a balón parado que tuvieron peligro.

La segunda mitad arrancó con doble cambio para el Salamanca UDS: Amaro y José García para que el equipo diera un giro de 180 grados. Y en los primeros compases del segundo tiempo, lo cierto es que hubo un cambio, el equipo moviéndose en busca de un gol que no llegó. El paso de los minutos vino a hacer daño al equipo, que empezó a tirar de corazón, que no le llevó a otro lugar que no fuera el empate.