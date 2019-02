El Unionistas visita un león muy herido

Mal día ha elegido el Unionistas para visitar el Reino de León y es que la Cultural Leonesa, el proyecto más ambicioso del grupo I de la Segunda División B, está herida tras tres empates consecutivos y en tierras leonesas se toman el choque ante el Unionistas de este domingo a las 17.00 horas como una auténtica final en pleno mes de febrero. Los de Roberto Aguirre tienen otra guerra totalmente distinta y es que los de Las Pistas pelean por sumar cuanto antes los 45 puntos que certifiquen la permanencia una temporada más en Segunda División B.

Además, si no fuera suficiente la entidad del rival y su urgencia de victorias, Roberto Aguirre se ha visto sorprendido en los últimos días con dos bajas como la de Albisua y la de Diego Hernández que si se suman a la Juanmi dejan a los salmantinos con solo 17 efectivos. Aguirre podría hacer algún cambio en el once de cara al choque de este domingo ante la Cultural Leonesa. Durante la semana ha probado la opción de que Blas Alonso juegue en el lateral derecho y Piojo suba de extremo, mientras que Javi Navas cambie a la banda izquierda. El resto no cambiará mucho y es que tampoco tiene muchas alternativas.

El Unionistas intentará frenar el empuje leonés desde el principio y es que la asignatura pendiente del conjunto de Aguirre en este 2019 es frenar la sangría de goles encajados, algo que no sucedía en el primer tramo de la temporada. A los salmantinos les interesa un ritmo de partido lento y que vayan pasando los minutos para que la Cultural Leonesa se tensione y es que su afición, muy molesta por la marcha del equipo, en caso de no ver a su equipo por delante en el marcador podría incomodar a los jugadores leoneses. Para este choque, Juan Manuel Aira, técnico de la Cultural Leonesa, no podrá contar con Liberto Beltrán y Borja San Emeterio, aún con dolencias físicas, pero sí podrían entrar en lista Vicente Romero y Andy Kawaya en una jornada en la que todo apunta a que habrá relevo en la portería y Morales tomará la alternativa a Palatsí.

Sin complejos. Esta semana Roberto Aguirre describía al conjunto leonés como un grande en horas bajas e insistía en la dificultad de la salida. "La Cultural es un equipo hecho para buscar el primer puesto. Con todo el potencial que tienen, no está ahí metido. No voy a su rendimiento, que para mí es bueno, sino a la dificultad de la competición y el grupo. Y esa dificultad la queremos poner nosotros. Vamos con la intención de ganar", argumentó el técnico asturiano.

De este modo, el Unionistas saldrá sin complejos ante la Cultural Leonesa y con la idea de sacar algo positivo.

Puedes ver del partido en directo a través de Footters pinchando en este enlace.

