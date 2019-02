El Salamanca recibe al Deportivo B con la premisa de sumar tres puntos vitales

"Si os caéis, os levantamos". Esto era lo que rezaba la pancarta que mostraron algunos aficionados que se presentaron ayer en el entrenamiento del Salamanca con la idea de dar ánimos a los de Antonio Calderón. El Salamanca recibe este domingo a las 17.00 horas en el Helmántico al Deportivo B, colista del grupo I de Segunda División B. Los salmantinos quieren regresar a la victoria tras la derrota la semana pasada en Guijuelo en el derbi provincial.

Para esta cita, Calderón puede contar con 19 efectivos y solo tendrá la baja de Armando Lozano que cumplirá este domingo su segundo y último partido de sanción por la roja directa que vio en el partido del García de la Mata ante el Unión Adarve.

No hay ningún tipo de confianza en el hecho de que el rival sea el colista del grupo ya que no es ni mucho menos el peor equipo de la categoría aunque los resultados no les estén acompañando. El Salamanca necesita ganar sí o sí para poner más distancia con la zona de descenso a la que se ha acercado tras la derrota en el Municipal de Guijuelo.

No se esperan muchos cambios en el once de Calderón con respecto a Guijuelo. Sotres estará en portería, que intentará enmendar su error garrafal ante el Guijuelo, mientras la línea defensiva apunta a cuatro efectivos con Tyson, Toño, Carvalho y Mena, que vuelve tras lesión. En la medular es donde aparecen las dudas ya que tras dos buenos partidos de Chiapas es muy posible que el mexicano siga siendo de la partida inicial al igual que Sergio Molina, aunque esta decisión dejaría, de nuevo, en el banquillo a Antonio Amaro. Calero apunta al carril derecho y Owusu al izquierdo y José García y Asdrúbal serán la representación ofensiva.

El Deportivo B llega con el agua al cuello en la última posición. Dos de los puntales, Montiel y Segado, de este filial estuvieron convocados con el Deportivo en su choque contra el Nástic. Montiel, que es el jugador de más calidad, jugó media hora este sábado y su presencia en el Helmántico será duda. Si no jugara sería una buena noticia para los de Antonio Calderón.

Solo vale ganar. Y lo saben.

Puedes ver del partido en directo a través de Footters pinchando en este enlace.

