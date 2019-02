De ganar a Neymar al Salamanca B en Regional

En aquel mundial sub-17 el que destacaba en Brasil era Coutinho y no tanto Neymar. Me tocó cubrirlo y lo pasé muy mal ya que ya era muy bueno". Esta descripción en primera persona la hace Abraham Coronado, uno de los cuatro mexicanos que se han incorporado al filial del Salamanca a las órdenes de Pablo Cortés en la Primera Regional. Sí, de ganar a Coutinho y Neymar en un Mundial a estar a unos días de debutar en Primera Regional con el Salamanca B. Un viaje del fútbol.

Corría el año 2009 y Abraham Coronado viajaba a Nigeria dentro de la plantilla de México sub17 para afrontar el Mundial de su categoría donde se daban cita las futuras estrellas mundiales. Los mexicanos comenzaron cayendo en el debut 2-0 ante Suiza, que la postre sería la campeona del torneo y después llegó el día especial ante Brasil. "No sé muy la causa pero cuando jugamos con Brasil hay un extra de motivación", reconoce el nuevo jugador del Salamanca B, que puede actuar tanto de lateral derecho como de carrilero sin tampoco hacer ascos al pivote. En aquel combinado brasileño estaba un portero como Alisson, actualmente en el Liverpool tras deslumbrar en la Roma, o el azulgrana Coutinho y la estrella del PSG Neymar. Pues la México de Abraham Coronado consiguió imponerse 1-0. "Fue un partido muy duro, pero estuvimos muy juntos y muy comprometidos y conseguimos ganarles", recuerda. En aquel campeonato, los mexicanos cayeron en octavos de final en la tanda de penaltis ante Corea. Coronado jugó de titular los tres partidos del grupo. Era un fijo en aquella selección entrenada por José Luis González.

Después, con 18 recién cumplidos debutó con Chivas en la Primera División de México. "Estuve después en Toluca y Necaxa y en Segunda División en los Loros de la Universidad de Colima para después ir a EEUU en el último semestre", describe Coronado su periplo hasta llegar a Salamanca. No es la categoría con la que había soñado pero las ilusiones siguen intactas. "Vengo muy mentalizado. Quiero como primer objetivo ganarme un puesto en el filial y después ayudar a que consigamos el ascenso, que es nuestro reta esta temporada", apostilla el futbolista mexicano que no cierra la puerta de dar el salto a medio plazo al primer equipo. "Primero quiero cumplir mis retos en el filial y después hacerlo muy bien para que pueda seguir creciendo", matiza. Abraham Coronado tiene 26 años por lo que en caso de que su calidad fuera bastante para el primer equipo del Salamanca tendría que ser la próxima temporada y como ficha sénior.

Así detecta Hacienda a los salmantinos que hacen trampa con la factura de la luz

La falta de nieve pone contra las cuerdas a La Covatilla

Un menor atraca a punta de navaja a un joven, le corta un dedo y se lleva los 460 euros que portaba junto a La Alamedilla