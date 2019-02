La lesión de Albisua deja al Unionistas con 18 efectivos para el próximo mes

El cambio de guion en la semana del Unionistas —descansar en lunes y volver al trabajo en martes— no le sentó nada bien al conjunto de Roberto Aguirre; no porque la sesión sobre el césped sintético del Reina Sofía no fuera productiva sino porque el preparador charro pierde para un mes Albisua, tras sufrido "fractura cerrada en la falange del dedo gordo del pie izquierdo", según reza el parte médico tras ser sometido a diferentes pruebas médicas. El periodo de baja que estima el Unionistas es de "un mes alejado de los terrenos de juego". Eso sí, se ha descartado que tenga que ser operado.

"El futbolista tendrá que estar un periodo de tiempo con muletas y el jueves volverá a revisión para que los médicos evalúen su progresión en la recuperación", apunta sobre los plazos de recuperación del jugador vasco, que desembarcó en el conjunto de Las Pistas el pasado mes de noviembre y con el que, hasta la fecha, ha disputado 727 minutos repartidos en diez partidos —en ocho lo fue titular, mientras que en dos salió al terreno de juego como refresco—. La baja de un mes de Albisua deja la plantilla de Roberto Aguirre con lo justo —18 jugadores— para, al menos, los próximos cinco encuentros del Grupo I de la Segunda B —a saber: Cultural Leonesa, Navalcarnero, Valladolid B, Inter de Madrid y Celt a B—, ya que está baja se suma a la de Juanmi Herdero que sufrió una rotura de menisco hace un mes, y que lo tendrá en el dique seco otros dos meses más.