El derbi se queda en Guijuelo (1-0) con un Salamanca con poca mordiente

Victoria para el Guijuelo ante el Salamanca con gol de Fuster en un equilibrado y disputado derbi. Un tremendo error de Sotres en la segunda mitad marcó el choque.

El Guijuelo y el Salamanca comenzaron tanteándose. Sin hacerse daño. Las ocasiones en la primera mitad no fueron muy numerosas y quizá tal vez un tanto más peligrosas las de los locales. Como un cabezazo de Carlos Rubén que sacó con una estirada Dani Sotres. El Salamanca no estaba cómodo pero el conjunto chacinero no lo aprovechó en la primera parte. En la reanudación, el conjunto de Antonio Calderón salió más incisivo en ataque y tuvo sus mejores minutos pero llegó un error garrafal de Dani Sotres. El meta se quedó a media salida y Fuster, más listo que nadie, marcó a puerta vacía. Esa desgraciada jugada marcaría el encuentro.

Tras el gol, el conjunto verde dio un paso atrás pero a la contra Manu Fuster estuvo cerca de sentenciar al conjunto salmantino. Los charros movieron el banquillo y Calderón sacó toda la artillería con Manu Molina, Indiano e Santi Luque pero no hubo forma. Solo en los minutos finales Asdrúbal de cabeza tuvo el empate pero Felipe sacó sobre la línea.

Revés para la evolución del Salamanca y tres puntos de oro para el Guijuelo, que sigue intratable en su campo.

Así es la nueva pasarela sobre el Tormes que unirá los barrios de Tejares y Huerta Otea

La caza olvida la crisis y deja 80 millones de euros al año en Salamanca

Un robo de 40 segundos. Las imágenes del alunizaje en el bar de La Fuente de San Esteban