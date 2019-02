Astu se impone al Unionistas en Las Pistas (0-1)

El Unionistas encajó su tercera derrota –los das últimas como local- tras caer frente al Unión Adarve de Astu. El gol de penalti de Ónega le dio los tres puntos al conjunto madrileño ante un Unionistas que ofreció su imagen más pobre de toda la temporada en Las Pistas.

La primera parte no tuvo mayor historia que la que marcó el planteamiento de Astu: Darío ató en corto a De la Nava y el Unionistas quedó anulado en su faceta de ataque. La versión pragmática en ataque le regaló al Unión Adarve cuatro ocasiones de gol. Ónega tuvo en sus botas de un derechazo la primera ocasión que atrapó Molina. La segunda intervención del meta local fue providencial: con la mano izquierda le sacó a Garci el cabezazo a bocajarro. Llegando al final de la primera mitad, Escobar y una acción a balón parado le dieron al conjunto de Astu otras dos ocasiones más. En todo el primer tiempo apenas quedaron como ocasiones del equipo de Aguirre una falta lateral de Góngora y un disparo desde dentro del área de Ribelles en la mejor jugada de ataque del equipo de Las Pistas en toda la primera parte.

La segunda mitad no pudo empezar peor para el equipo de Aguirre. Admonio arrasó con Adighibe y cometió penalti. A Ónega no le tembló el pulso y superó a Molina a cámara lenta. Para colmo, casi a renglón seguido Ayoze se tuvo que retirar KO tras un choque cabeza con cabeza por un balón dividido, que le mandó al Hospital. La reacción del Unionistas al golpe tardo en llegar: De la Nava fue derribado por Juanma dentro del área. El penalti lo tiró por la borda Góngora. El Unionistas, desaprovechada la opción más clara que tuvo en el partido, tiró más de corazón que de cabeza y no encontró el camino para volver a inquietar a Parra, pese a que lo intentó.