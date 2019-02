Dos últimas perlas de la cantera de Salamanca: ahora en el fútbol profesional

Cuando Diego Caballo y Barri [Diego Barriuso] dejaron el fútbol base de Salamanca camino de la cantera de Madrid, la UDS —club en el que coincidieron— aún jugaba en Segunda División. Ahora, ellos son los que están en la categoría de plata del fútbol español. Asentados, además, como la nueva generación de Cracks [la del 94/95] de la base que llega al fútbol profesional. Son un puente entre los José Ángel, Toti o Kike López, que sí llegaron a jugar en el Helmántico, y lo que se fragua en nombres aún de cantera como Sergio López, Bruno Iglesias, Gonzalo Castillo y compañía.

Diego Caballo —17 de febrero de 1994— es el lateral titular en el Deportivo —que es tercero en Segunda con 43 puntos—, a Barri —19 de septiembre del 95—, que milita en el Albacete (cuarto clasificado con un punto menos que el Depor), le consideran como "nuestro Busquets".

Su historia de cómo llegaron a esta jornada 24 en la Segunda División es esta: "Es un camino muy largo... Me gustaría que se quedaran con ese mensaje los chicos que hoy juegan dónde yo jugué, porque mucha gente seguro que le dirá lo contrario. Y también con que es muy duro. Es verdad que hacemos lo que nos gusta, y que somos unos privilegiados por haber llegado hasta aquí [el pasado curso Barri debutaba con el Getafe en Primera División, 21 de abril del 2018 en Ipurúa ante el Eibar], pero hay que currar mucho y cuidarse para lograrlo, y, sobre todas las cosas, tienes que aprender a ser muy fuerte de mente tanto dentro como fuera del campo para poder alcanzar el sueño que todos tenemos de pequeños", apunta le mediocentro del Albacete que empezó a jugar al fútbol en el viejo Vicente del Bosque en las filas del Navega.

El camino recorrido por Caballo ha estado ligado siempre a los filiales, primero estuvo en La Fábrica del Real Madrid, de ahí saltó a Paterna para militar en el Valencia y de ahí desembarcó en La Coruña donde ha logrado el objetivo de estrenarse en el fútbol profesional. Y no solo eso, ser además un fijo en el once del conjunto de Riazor. Los datos de la Liga hablan de su primera temporada en el Depor: 1.064 minutos, cuando los defensas en Segunda promedia los 983 minutos disputados, según los datos que ofrece la competición. "Jugar en este equipo es una pasada, es estar en un campeón de Liga", apunta Caballo, que, eso sí, tiene marcado a fuego su andadura por los campos de base de Salamanca: el Tori, La Salud, La Sindical... "Si hay algo que me marcó fue el cambio entre el Capuchinos y la UDS. Mis primeras temporadas fueron como la de muchos niños de ganar una jornada y perder siete u ocho partidos seguidoss...", relata. "Y luego, de eso pasé a estar en un sector regional y que solo aquél mítica cantera del Valladolid que arrasaba nos dejara sin título con Juanan o Antonio en el equipo, y a que me llamara el Real Madrid", apunta. El recuerdo que guarda como oro en paño Barri es otro: "Nunca se me va a olvidar que jugué en tierra, que ahora ya casi ni existe. Y luego, que el derbi que teníamos nosotros era contra el Santa Marta... y fui capaz de meterles tres goles, me acuerdo de ellos como si los estuviera metiendo ahora", dice.

Relatado el camino, llegan los consejos de los dos para que los canteranos de hoy de la base lleguen, como han llegado ellos: "Me gustaría que todos los jugadores le hicieran mucho caso a sus entrenadores, que son los que les van a decir cómo perfeccionar y que sean buenos compañeros en el vestuario, que es el que le va a hacer mejorar, porque esto es un deporte de equipo. Yo hice eso y aquí estoy", aporta Barri. Caballo suma un dato más: "Que jueguen con ilusión y no se dejen presionar por el entorno". "Ah, y que estudien".

