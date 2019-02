El Santa Marta no consigue puntuar en su visita a la Arandina (3-0)

La Unión Deportiva Santa Marta no tuvo ninguna opción ante la Arandina en el partido disputado ayer en El Montecillo. El conjunto tormesino recibió un duro marcador al caer por un contundente 3-0 en su visita al equipo que menos goles ha recibido en una competición nacional. Rubiato abrió el marcador para los locales muy pronto, cuando apenas se habían disputado cinco minutos de juego. El tanto dejó muy tocado al Santa Marta, mientras la Arandina seguía pisando fuerte.

Prueba de ello fue el tanto de Barbero, el 2-0, antes de la media hora de juego, aprovechando un lanzamiento de falta escorado que sorprendió a la defensa y al meta Charly, que minutos antes realizó una parada de mérito que evitó otro gol de la Arandina. Los locales no bajaron revoluciones, sino todo lo contrario: no se conformaron con el 2-0. Incluso vieron cómo les anulaban un gol en el minuto 33. Por su parte, el Santa Marta no tenía el balón, sufría demasiado en defena y apenas creaba ocasiones para inaugurar su marcador.

Tras el descanso, la Arandina consiguió un arranque casi perfecto, casi igual que en la primera mitad. Así, en el minuto 51 conseguía el tercer tanto. Andrés del Olmo marcó el que sería el definitivo gol local, poniendo el 3-0 en el marcador con el que se llegaría al final del partido.



Con 3-0 llegaron los mejores momentos del Santa Marta. Comenzó a tocar más el balón y eso le permitió trenzar buenas acciones. En una de ellas, en el minuto 70, se produjo un buen disparo de Lerma, en la mejor oportunidad del equipo tormesino en el partido. Antes del final, Charly tuvo que mostrar sus cualidades en un par de oportunidades para la Arandina, que concluyó el partido para situarse en lo más alto de la clasificación. Por su parte, el Santa Marta continúa con 12 puntos de ventaja por encima de los puestos de descenso.

El entrenador del equipo, Arturo Martín, explica que el Santa Marta "ha estado condicionado por los goles a balón parado, sobre todo el primero a los cinco minutos. Hemos intentado hacerles daño, pero fuimos muy tímidos en algunos momentos. Aún así, no perdimos la cara al partido, en la segunda mitad nos estiramos más y nadie ha bajado los brazos en ningún momento y eso es de alabar".

En la próxima jornada, el conjunto tormesino disputará su segundo encuentro consecutivo como visitante, ya que visita al Burgos Promesas, un rival directo en la clasificación.

LA FICHA

Arandina: Carmona, Barbero, Piña, Óscar de Frutos, Borja París, Ruba, Andrés del Olmo (Álex Mozo, 76´), Fer, Escudero (Nacho, 58´), Adeva (Asier Barahona, 62´), Rubiato.

UD Santa Marta: Charly, Silleros, Juampa, Lolo, Lucas, Montes, Diego, Asensio, Aarón (Nacho, 56´), Barbero (More, 56´), Lerma.

GOLES: 1-0, Rubiato (5´). 2-0, Barbero (23´). 3-0, Andrés del Olmo (51´).

ÁRBITRO: Hernández Álvarez (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas a Nacho por la Arandina; Diego y Barbero por la UDSM.