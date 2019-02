El Salamanca se crece en inferioridad ante el Adarve (0-1)

El Salamanca comenzó con un tímido disparo de Sergio Molina que paró sin problema Parra. No obstante, en el minuto 11 llegó la polémica expulsión de Armando Lozano que dejó con uno menos a los de Calderón con casi todo el partido por delante. No obstante, aunque el Unión Adarve subió filas en busca del gol no inquietó en exceso a los salmantinos que se fueron al descanso con un 0-0 pero con sensación de solidez.



En la segunda mitad el Unión Adarve, entrenado por el extécnico del Unionistas Astu, merodeaba la portería de Sotres aunque en el minuto 50 Asdrúbal tuvo una a bocajarro que salvó el meta emulando a Casillas en el Sánchez Pizjuán cuando le sacó ese balón imposible a Perotti.

En el 69 una falta sacada por Calero no la toca nadie y el balón entra desatando el delirio entre los más de 200 aficionados salmantinos que había en el García de la Mata madrileño. Los 20 minutos restantes el Salamanca los utilizó con cabeza intentando tener el balón y maniatando la salida de balón del Unión Adarve que aunque tuvo ráfagas de ataque no mordía. Manu Molina en el minuto 82 tuvo otra a bocajarro y de nuevo Parra salvó a los madrileños. Los últimos instantes el Unión Adarve buscó el empate sin éxito y el Salamanca se llevó tres puntos del García de la Mata.

'Campeones' gana el Goya a la mejor película en unos galardones dominados por 'El reino'

El Sacyl recorta la plantilla del Clínico mientras refuerza la de Valladolid

Así han 'aprovechado' algunos reos de la cárcel de Topas sus días de libertad