El Guijuelo empata ante el Burgos y suma de nuevo fuera de casa (0-0)

El Guijuelo arañó un meritorio punto de su visita a El Plantío y consiguió así puntuar fuera de casa por primera vez desde el pasado mes de septiembre. Lo logró a costa de un Burgos que dominó el encuentro y dispuso de las mejores ocasiones pero que enfrente se encontró a un equipo salmantino bien plantado sobre el verde y que supo defenderse con orden a lo largo de los 90 minutos.



La primera parte fue más igualada, aunque fue el Guijuelo quien creó peligro de primeras con una doble ocasión antes del primer cuarto de hora: primero con un buen disparo de Razvan en el minuto once y un centro por la derecha al que Luque no llegó por poco un minuto después.



El Burgos, por su parte, se acercaba a la portería de Felipe únicamente a través de jugadas a balón parado. Prueba de ello fue una falta lateral a favor del equipo local que el central Undabarrena remató de cabeza a portería, sin duda una de las jugadas de mayor peligro de los burgaleses.

El marcador no se movió en el primer tiempo, tampoco en el segundo, aunque el juego se animó tras el paso por vestuarios y ambos conjuntos gozaron de alguna que otra oportunidad para abrir la lata.



El Burgos pasó a dominar el encuentro y, a medida que pasaban los minutos, los jugadores del Guijuelo se dedicaron más a defender el resultado que no a asediar la portería contraria. En este escenario llegaron las oportunidades más claras de los locales.



Nada más arrancar la segunda mitad la tuvo Borja Sánchez con un disparo que pasó rozando el poste izquierdo de la portería de Felipe en el minuto 57, y la más clara llegó en el minuto 69 con otro lanzamiento que topó con Undabarrena, otra vez providencial, evitando así el primer tanto del equipo burgalés.



En los instantes finales el Burgos puso cerco a la portería del Guijuelo, pero no estuvo acertado en los últimos metros.

De este modo, el conjunto salmantino logró sumar un punto de oro, no únicamente porque implica alejarse de los puestos de descenso y marcar distancias con el Burgos, sino también porque fue el primer punto que consiguió fuera de su estadio desde el pasado 23 de septiembre.



Además, supuso poner fin a la buena racha del cuadro burgalés, que acumulaba cuatro victorias seguidas en los últimos cinco partidos disputados, y en el Plantío, uno de los escenarios más complicados de la categoría.



Burgos CF: Saizar, Andrés, Aldalur (Ruiz, 56´), Julio Rico, Undabarrena, Beonide, Goti, Sevi (Madrazo, 78´), Cervero, Borja Sánchez y Kevin.



CD Guijuelo: Felipe, Iván Pérez, Razvan (Ayala, 73´), Jesús, Jonathan, Carlos Rubén, Raúl, Juanra, Fuster, Luque y Carmona (Javier, 82´).



GOLES: Sin goles



ÁRBITRO: Poztueta Rodríguez (cántabro). Amonestó a los locales Julio Rico y Madrazo y a lo visitantes Raúl y Ayala.



CAMPO: El Pantío ante 3.000 espectadores









