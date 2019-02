Calderón: "La victoria es un justo premio al trabajo que se ha realizado"

El entrenador del Salamanca UDS, Antonio Calderón, valora de forma "muy positiva" la victoria del equipo salmantino ante el Unión Adarve, añadiendo que "en condiciones normales, tras una derrota, veníamos con una necesidad. Además sabemos que el rival que teníamos, lo teníamos debajo, en este aspecto era un partido de por sí bastante importante". Calderón ha reconocido que "es un subidón tanto para nuestra afición como para el equipo y eso significa que la semana pasada fue un traspiés, que creo que no merecimos".

"Desde luego quedarte con un jugador menos en el minuto 10, eso lo ha hecho todavía mucho más difícil. El equipo se ha comportado muy bien, ha sabido lo que tenía que hacer en cada momento, nunca ha renunciado a ir hacia adelante a pesar de la inferioridad y al final la victoria es un justo premio al trabajo que se ha realizado", ha explicado Calderón.

"Primero le he preguntado al árbitro y me ha dicho que había forcejeado y le había dado en la cara, pero luego le he preguntado a Armando y me ha dicho que no ha hecho nada", expone sobre la expulsión de Armando en el minuto 10, añadiendo que "se han visto las imágenes y parece que no hay nada". Sin embargo, lamenta que "el que decide es el árbitro, que es el que cree que ha visto algo, y nos ha condicionado mucho" aunque reconoce que el equipo ha sabido "salir con la calidad de los futbolistas que tenemos. Siempre se ha visto que ellos no estaban cómodos y nosotros en cualquier momento podíamos tener una jugada de gol".

