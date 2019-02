Astu: "Lo han hecho muy bien con un jugador menos"

El entrenador del Unión Adarve, Jorge González Rojo, opina, tras la derrota de su equipo ante el Salamanca UDS, que "ha sido un partido igualado que se iba a decidir con detalles y lógicamente pues, uno de los detalles decidió en contra, como hace dos semanas decidió a favor".

"Ellos han leído bien tras la expulsión, creo que incluso les ha venido mejor porque se han juntado en su campo. Han esperado a que nosotros perdiésemos por dentro. El directo que proponíamos muchas veces no llegaba a los objetivos que planteábamos en partido para hacer dudar a sus centrales. Y a partir de ahí sus transiciones sí que les hacen crecer en el partido y les hacen estar cómodos", ha expuesto el antiguo entrenador del Unionistas de Salamanca.

Astu reconoce que los jugadores del Salamanca UDS "lo han hecho muy bien con un jugador menos" y que "no hemos aprovechado las oportunidades que hemos tenido" para así lograr "ponernos por delante". Además, explica que "es un palo bastante gordo porque además la imagen que ha dado el equipo a nivel de juego ha sido muy diferente a las anteriores".

El ex entrenador del Unionistas ha declarado que "para mí ha sido un partido normal. No me afecta ya jugar contra ningún equipo, el fútbol es efímero"."Lo que sí me duele es que nos gane un rival directo y nos ha ganado con un jugador menos y en nuestra casa no debemos permitirlo, y eso es lo que realmente duele", ha explicado.

