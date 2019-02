Ribelles: "Si saco una buena plaza en el MIR tendré que pensar en dejar el fútbol"

Los niños sueñan con ser futbolistas y algunos jugadores sueñan con ser doctores. Acostumbrado a que la megafonía de los estadios recite: "Con el dorsal número 11, Javier Ribelles", el centrocampista del Unionistas -licenciado en Medicina- se presentó este sábado al examen MIR porque desea que dentro de poco los altavoces digan: "Doctor Ribelles, consulta número 11".



Es futbolista profesional y reconoce que "es una profesión muy bonita", pero también es consciente de que "es una carrera corta".



Tiene solo 26 años, pero no descarta que esta pudiera ser su última temporada como jugador de fútbol. Al menos a un nivel profesional. "Voy a hacer el examen lo mejor posible para superar la nota de la anterior vez que me presenté. Si saco una plaza irrechazable tendré que plantearme dejar el fútbol", reconocía minutos antes de cruzar la puerta de la facultad de Derecho.



Llegar hasta aquí ya es un ejemplo de sacrificio y de que querer es poder. "Empiezas la carrera con 18 años, pero a medida que avanzan los años te haces más profesional en el fútbol y te ves metido ahí. Antes, cuando podía, iba por las mañanas a clase y por la tarde entrenaba, pero en el fútbol profesional es más complicado. Al final, agradeces a los buenos compañeros que te dejan los apuntes para que llegues de entrenar, comas y te pongas a estudiar".



Ribelles lleva preparando este MIR desde su llegada a Salamanca. Tiene la experiencia de su convocatoria hace dos años, pero sabe que necesita atinar con la nota para cumplir su aspiración: "Me gustaría especializarme en Neurología y hacerla en Madrid".







