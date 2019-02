El filial del Real Madrid visita este domingo al Unionistas

El Unionistas vivirá este domingo uno de esos días especiales de la temporada. Recibe en Las Pistas al Real Madrid Castilla a las 16.30 horas en un choque muy especial ya que será una oportunidad ideal de ver a las futuras perlas de la cantera blanca en la capital salmantina. El técnico del Unionistas, Roberto Aguirre, destacó en la previa que el rival tiene a jugadores 'elegidos' y su calidad destaca por encima del resto aunque acumulan una irregularidad pasmosa fuera de casa.

Los blancos lejos de Valdebebas han sumado en lo que va de Liga once puntos, cosechando cuatro derrotas, cinco empates y solo dos triunfos. Es la rémora que tiene el filial del Real Madrid para no estar en los puestos de playoff de ascenso a Segunda División, principal objetivo de cada año para este equipo. En la primera vuelta el Castilla barrió al Unionistas en Valdebebas con dos goles de Cristo y uno de Vinicius. El crack brasileño marcó de falta directa un gol de auténtico lujo ante el que Molina no pudo hacer nada. De aquel Castilla de Vinicius al actual ha cambiado mucho la dinámica aunque Cristo siga haciendo goles (lleva 10).

El conjunto de Roberto Aguirre llega con la premisa de seguir haciéndose fuerte en casa en busca de conseguir la permanencia lo antes posible.

El técnico asturiano, en principio, saldrá con Molina en portería y la línea de cuatro defensas más repetida esta temporada con Góngora, Ayoze, Admonio y Piojo. En la medular será baja por acumulación de amarillas Javier Ribelles, que además se examinó ayer del MIR en busca de una especialidad de médico. El doble pivote será para Albisua y Llano mientras que en las bandas en la derecha estará Javi Navas y en la izquierda la duda será si es Unai o Jorge Hernández. Carlos de la Nava de enganche y Guille Andrés en punta y para el gol completarían el once. Diego Hernández, jugador del Castilla cedido en el Unionistas, no podrá jugar por contrato pero además aprovechó para limpiar tarjetas la semana pasada ante el Atlético cuando vio la quinta amarilla en el Cerro del Espino sabiendo ya que este domingo no podría jugar.

Una de las situaciones que pueden marcar el partido de este domingo es el estado del césped de Las Pistas. Tras una semana marcada por la lluvia y el frío el terreno de juego donde ejerce como local el Unionistas no estará en perfectas condiciones y eso puede afectar al juego del Real Madrid Castilla acostumbrado a jugar en otro tipo de superficies más cuidadas. Este detalle puede beneficiar a los de Roberto Aguirre, que se mueven mejor en este tipo de escenarios que los jugadores del filial del Real Madrid.

A partir de las 16.30 horas el Unionistas quiere olvidarse de qué jugadores están en el otro campo y salir a ganar.

