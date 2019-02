El fichaje del exunionista Rodri Flórez por la Arandina desata la polémica

El fichaje del ex jugador de Unionistas Rodri Flórez por la Arandina en el mercado de invierno ha llegado con polémica. El hecho de que aparezca en las diligencias de la presunta agresión sexual que sufrió una joven de 15 años en Aranda de Duero por tres jugadores del club ha provocado la indignación en el entorno de la víctima.



El padre de la menor asegura estar hundido al conocer el fichaje, ya que, según su versión, Rodri Flórez era amigo de los futbolistas investigados -que en estos momentos se encuentran en libertad bajo fianza- y juntos formaban "La Trupe", un grupo de Whasapp, a través del cual Flórez advirtió a los otros tres de la edad de la chica.



Rodri Flórez ya desató cierta polémica al finalizar un partido en diciembre de 2017 cuando apareció con una camiseta de apoyo a sus tres amigos en la que se podía leer #yosilescreo. Además, tuvo que declarar como testigo en las diligencias abiertas contra los jugadores del Arandina. Durante su comparecencia ante la jueza afirmó no recordar la conversación de Whatsapp.



"Aranda no se merece que el presidente de la Arandina se ría del pueblo y de la afición", ha asegurado el padre de la víctima", quién pidió al Ayuntamiento que tomara cartas en el asunto, dado que aporta al club una subvención de 50.000 euros.



El lateral izquierdo, que militó dos años en Unionistas, pertenecía hasta hace unos días al Plasencia y ha sido presentado esta semana por La Arandina.





