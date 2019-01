Así navega el Salamanca UDS en estas últimas horas de mercado

El Salamanca UDS apura estas últimas horas para el cierre del mercado invernal –el cierre estaba fijado para las 18:00, pero la RFEF amplió el plazo esta jornada a través de una circular hasta las 24:00- en busca del pivote defensivo, que también pueda jugar como central, y del '9' de referencia. En este sentido, la secretaría técnica apura para hacerse con los servicios de las dos peticiones de Calderón; aunque no se descarta que finalmente el conjunto del Helmántico no ocupe las dos plazas sénior que le quedan libres si no se firman a los jugadores tanteados que estaban dentro de sus planes, se prefiere no fichar que hacerse con un jugador que no de el nivel requerido por el técnico gaditano. De no haber novedades, el Salamanca UDS tendría una última bala para firmar fuera de mercado y es la de firmar a jugadores españoles o comunitarios que se encuentren sin equipo. Por otro lado, esta última jornada de mercado ha dejado la oficialización del fichaje del meta Satoca, que tendrá ficha con el filial, la confirmación de que Owusu será jugador del conjunto del Helmántico hasta el 30 de junio, y la llegada del meta Andrés Sánchez para el filial, del que se está pendiente del tránsfer para inscribirlo.