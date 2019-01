El portero sub 23 Satoca se despide del Ontinyent para poner rumbo a Salamanca

El portero sub 23 Satoca, que ha sido el deseo del Salamanca UDS para ser su segundo guardameta durante todo el mercado invernal, está a un paso de desembarcar en el estadio Helmántico, ante la inminente desaparición del Ontinyent, conjunto en el que militaba en la Segunda B, y que había puesto todas las trabas posibles para su salida. "Ahora me doy cuenta de las personas que verdaderamente hacen grande a un club, la gente que trabaja día a día en él, me he sentido muy querido y he tenido la oportunidad de conocer a compañeros que se han convertido en hermanos para mi! Amunt Ontinyent!", ha dicho el que se va a convertir en breve en el nuevo guardameta del Salamanca UDS.