'Astu': "Tengo las mismas ganas de ganar al Salamanca que a Unionistas"

Jorge González Rojo, 'Astu', vuelve a cruzarse con el Salamanca. El técnico asturiano afincado en Salamanca dirige ahora al Unión Adarve, próximo rival de los del Helmántico el domingo a las 12.00 horas en la capital de España. Y la siguiente jornada regresará a Las Pistas para medirse al Unionistas y completará el tour 'charro' dentro de tres semanas recibiendo al Guijuelo.

–Se enfrenta al Salamanca el domingo dirigiendo al Unión Adarve, ¿tiene unas ganas especiales de ganar?

–Va a ser un partido bonito y especial para mí pero como club para nosotros es un partido más con tres puntos en juego como nos sucedió hace unos días con el Burgos, que es otro rival directo por el descenso. No obstante, aunque ahora estén cerca de nosotros en la clasificación creo que tienen plantilla para estar más arriba y acabarán saliendo hacia arriba.

–Pero si gana serán tres puntos especiales€

–Tengo las mismas ganas de ganarle el domingo al Salamanca que a Unionistas en Las Pistas la próxima semana. El fútbol es efímero y hay que centrarse en el presente. Ahora, lo que quiero es ganar esta semana y después la siguiente y así.

–Martín Galván contra el Burgos volvió a tener minutos, ¿se imagina un final apretado y que sale el mexicano y le hace un gol y pierde?

–Le mato (risas) cariñosamente hablando. No me lo puede volver hacer. Le vi ante el Burgos que salió unos minutos y muy pronto se ofreció y mostró carácter. Tiene esa capacidad para liderar en ataque. Espero que no me vuelva a pasar lo que nos hizo en los dos derbis del año pasado en Tercera.

