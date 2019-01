Calderón: "El Burgos se ha encontrado con el gol en un error nuestro y ha renunciado a atacar"

|A.S.

Antonio Calderón en rueda de prensa |A.S.

El entrenador del Salamanca UDS, Antonio Calderón, no podía ocultar su decepción tras una nueva derrota de su equipo en el Helmántico. "El Burgos tenía claro a qué venía aquí, se ha encontrado con el gol en un error nuestro y ha renunciado a atacar", ha resumido el entrenador gaditano, quien ha reconocido que el gol inicial descolocó a su equipo y le hizo perder los nervios.

"Nos ha faltado que los centrales pisasen campo rival para generar superioridades, en la segunda parte hemos estado mejor pero no hemos atinado con la portería rival", precisó Calderón. Sobre la polémica arbitral Calderón ha dejado caer que "no me gusta quejarme pero van varios penaltis que se reclaman y nos podían haber dado el empate en el último momento".