Batacazo del Santa Marta ante el Adarve

El San Casto acogió un duelo directo entre dos conjuntos necesitados de puntos para marcharse de la zona baja de la tabla. Y el Adarve salió vencedor en un encuentro muy disputado. Y ese nerviosismo por conseguir la victoria se observó durante todo el choque.

Ambos equipos saltaron al terreno de juego con bastante respeto hacia el contrario. Mucho juego directo en los primeros compases y nadie quería arriesgar más de la cuenta. Todo cambió pasado el minuto diez. Lladó aprovechó un gran contraataque del conjunto tormesino para marcharse del último defensa y batir por alto al guardameta rival. Parecía que todo se encarrilaba para el equipo de Sergio Hernández, pero llegó la reacción de los madrileños. En un visto y no visto los visitantes remontaron el choque y se pusieron por delante en el marcador. Esto fue un mazazo para los salmantinos. Poco después Kike tuvo que intervenir para salvar el tercero del Unión Adarve. El Santa Marta estaba a merced del rival y las sensaciones eran muy negativas.

Tras el paso por los vestuarios poco cambió. En la segunda mitad predominaron las continuas interrupciones y no hubo demasiado juego. La ocasión más clara para los locales la tuvo Motos a falta de quince minutos pero no acertó y no pudo conseguir el empate. A partir de ahí, los tormesinos se fueron arriba, pero quien más peligro generaba era el Adarve al contragolpe. De hecho pudieron hacer el tercero en varias ocasiones pero Monroy que tuvo las más claras no las aprovechó para sentenciar el encuentro. Finalmente el marcador no se movería y el Adarve consiguió una importante victoria en la lucha por la permanencia.

Con esta derrota, los tormesinos se siguen con 23 puntos, solo dos por encima del descenso.