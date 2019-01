Tres puntos de cabeza y coraje en el San Casto

El Santa Marta salió al San Casto con el objetivo de la victoria entre ceja y ceja. Los tormesinos tenían que cortar la mala dinámica de cuatro partidos consecutivos sin conseguir la victoria como fuera y eso hicieron, aunque sufrieron más de la cuenta en los instantes finales del partido.

Los locales saltaron al terreno de juego con una intensidad superior a los visitantes, pero los primeros minutos fueron de tanteo y demasiadas imprecisiones por parte de los dos conjuntos. El Santa Marta buscaba el juego directo con sus delanteros Lerma y Aarón para buscar descargas y segundas jugadas. Primero se encontraron con las torres sorianas, pero así vinieron las mejores ocasiones para los de Arturo Martín. Lerma bajaba el balón y abría rápidamente para Montes, que estaba siendo el más activo por la banda derecha. Se encontraban cómodos los locales en ese tipo de jugadas. Una de ellas conllevó al córner del gol. Tras el saque de esquina Montes aprovechó un balón muerto en la frontal del área para ponerlo lejos del alcance de Álvaro. Con el tanto los salmantinos se crecieron y se marcharon al descanso con buenas sensaciones.

Tras el paso por los vestuarios, los tormesinos salieron decididos a cerrar el partido cuanto antes. Y solo tardaron cinco minutos para encarrilarlo un poco más. Otro centro lateral, esta vez de Lucas lo remató Lerma en el segundo palo para poner el 2-0 en el marcador. Fue entonces cuando más cómodos estuvieron los charros con triangulaciones rápidas y sin pasar demasiados apuros, tan solo un remate de Kalifa que se marchó por encima de la portería defendida por Charly. Pero tras este susto, apareció Chopi que con un testarazo batió al meta rival para abrir distancia en el electrónico. Parecía que todo estaba controlado por un Santa Marta al que no generaban ocasiones de peligro.

Pero tal vez la relajación por el resultado, hizo que Kalifa aprovechara una de las pocas llegadas del Almazán para recortar diferencias. Los sorianos se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Santa a falta de cinco minutos, pero aún así tuvieron tiempo para acercarse en el marcador tras otro tanto de Kalifa. Por suerte para los tormesinos, la reacción visitante fue tardía y no hubo tiempo para más. Victoria para los de Arturo Martín que abren aún más diferencias con la parte baja de la clasificación.