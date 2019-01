Fer Ruiz podría jugar el domingo en el Helmántico, pero con el Burgos

La salida de Fer Ruiz del Salamanca al Burgos no contiene ninguna cláusula que impida al jugador disputar el encuentro del domingo en el Helmántico a las 16.30 horas entre el Salamanca y el Burgos. De este modo, el exjugador del conjunto charro podría medirse a sus ex compañeros si Fernando Estévez lo estima oportuno. En la negociación los dos clubes no tuvieron contacto y es que en la tarde del martes por un lado se rescindió el contrato que unía a Fer Ruiz y al Salamanca e inmediatamente después con el jugador ya libre firmaba por el conjunto burgalés.

Curiosamente, a principios de mes el Salamanca se encontró con una situación parecida con Din Alomerovic que llegaba cedido del Celta B y el siguiente partido enfrentaba a varios equipos. En ese caso sí había un punto estipulado que impedía al macedonio jugar contra su exequipo a no ser que el Salamanca pagara una cantidad de dinero. Alomerovic salió cedido al conjunto salmantino pero poco después el club gallego decidió rescindir su contrato y ya no pertenece al Celta B.