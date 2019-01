El Santa Marta paga muy caro quedarse con diez ante La Amistad (1-0)

El Santa Marta cayó derrotado por la mínima en su visita a La Amistad en un encuentro que se decidió en los minutos finales por pequeños detalles, condicionados por la expulsión de José a falta de casi media hora para el final del choque.

El partido comenzó con mucho respeto entra ambos equipos y la igualdad estuvo presente en todo momento. No obstante el primer acercamiento del partido no llegó hasta el minuto 26 en un centro lateral del cuadro visitante que remató Eloy desde la frontal del área y que salió a la izquierda de la portería de los palentinos. A continuación, respondieron los locales. La respuesta de vino con un centro de Alvi que remató Blanco, pero el disparo se escapó a la derecha del arco de Kike. A once minutos para el descanso la volvieron a tener los palentinos en este caso en una apertura de Rubén hacia Campos que llegó muy forzado al remate final. Cuando se llegaba al final del primer acto Manuel se revolvió dentro del área hasta conseguir sentar a su par. Lo más difícil lo hizo fácil y lo más fácil difícil con un remate a placer que se marchó fuera. El resultado no se movió en la primera mitad.

Tras la reanudación el Club Internacional de la Amistad saltó al campo con mas intensidad. En el minuto 59 fue Rubén quien golpeó en el borde del área. El rechace le quedó muerto a Campos pero estaba en fuera de juego. Dos minutos después y en un cambio de orientación hacia Cuellar, este la dejó atrás para la incorporación de Edu en segunda línea pero la defens tormesino acabó despejando. Eran minutos de apuro para el conjunto salmantino. Poco después la propia zaga charra sacó un taconazo de Cuellar a córner. El partido se iba a complicar aún más para el Santa Marta que se quedó en el 65 con diez jugadores por la expulsión de José que vio la segunda amarilla por cortar un contragolpe.

Los locales finalmente consiguieron el gol, que posteriormente le iban a dar los tres puntos a los palentinos. A falta de diez minutos para el pitido final, un robo de Edu para comandar una contra y ceder el esférico a Hermy que finalizó con un disparo raso y ajustado al palo izquierdo inalcanzable para Kike. El Santa Marta no aguantó el esfuerzo físico con un hombre menos en el tramo final y la victoria quedó en casa.

La próxima semana los tormesinos tendrán una nueva oportunidad para conseguir los tres puntos. Será un partido importante ante el Unión Adarve, conjunto que se encuentra en los puestos de descenso.

LA FICHA

La Amistad: Javi, Álvaro, Marco, Manu, Selles, Gatu, Cuellar, Rubén (Jordanos, min. 88), Blanco (Prieto, min. 50), Edu (Pablo, min. 85), y Campos (Hermy, min. 75).

Santa Marta: Kike, Jesús (Carlos, min. 82), Miguel, Yago, Pablo, Eloy (Álvaro, min. 85), Víctor, José, Sergio, José, Gonzalo y Manuel.

ÁRBITRO: Sergio García De La Loma. Expulsó por doble amarilla al visitante José.

Goles: 1-0, min. 81: Hermy