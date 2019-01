El Salamanca UDS visita uno de los campos más complicados de la categoría

El Salamanca UDS tiene este domingo (17:00 horas) en El Toralín un verdadero test de estrés de cara a sus aspiraciones en la segunda vuelta del Grupo I de la Segunda B ante uno de los 'cocos' de la liga, la SD Ponferradina. El conjunto de Antonio Calderón ya logró sumar un punto frente al que ha sido buena parte de la temporada el líder de la competición, y que la pasada jornada cedió el liderato en favor del Fuenlabrada.

Calderón no se moverá de la línea de tres centrales en un campo "difícil" y la duda está en saber si Antonis ocupará el puesto de tercer central o si será Sergio Molina quién acompañará a Toño Vázquez y Carvalho en el eje de una zaga que aún no sabe si le tocará defender al pichichi del Grupo I, Yuri, o no, ya que hasta hoy Bolo no va a resolver esta duda. En el choque de este domingo en Ponferrada, salvo contratiempo de última hora, Asdrúbal debutará. Martín Galván vuelve a una convocatoria, mientras que Moussa es el hombre descartado por Calderón.

Hacienda 'pilla' un centenar de piscinas sin declarar en Carbajosa

El pueblo salmantino que tiene arsénico en su agua "potable"

"Por mis cojones me la vais a quitar": la amenaza con un cúter de un sintecho a un policía