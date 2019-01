El doctor José Ignacio Garrido, nuevo jefe de los servicios médicos del Salamanca

El doctor José Ignacio Garrido a partir del lunes será el nuevo jefe de los servicios médicos del Salamanca. El club en su proceso de reestructuración ha decidido apostar por el doctor Garrido como 'salto de calidad' en la atención médica de los jugadores para ir evolucionando en las prestaciones que se ofrecen a los futbolistas del Salamanca.

"Vuelvo a la que siempre ha sido mi casa y es que siempre ha sido una de mis pasiones junto a la medicina y mi familia", indicó a este diario José Ignacio Garrido quien destacó que en verano ya hubo contactos para su incorporación pero que declinó la oferta de Movilla. "Ahora sí veo un proyecto serio y por eso decido entrar y es que si no hubiera seriedad no me metería en esto", reconoció.

Garrido es un emblema de la UDS y un referente de la medicina deportiva española ya que desde hace muchos años trabaja estrechamente con la prestigiosa Clínica Cemtro de Madrid.