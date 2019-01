El Santa Marta cae por la mínima ante el Valladolid (0-1)

Intenso encuentro el que disputaron tormesinos y vallisoletanos que se decidió finalmente por pequeños detalles.

El Santa Marta salió a presionar la salida del balón del Valladolid y consiguió robar balones en campo contrario. Las primeras ocasiones fueron para los locales que realizaron una muy buena primera parte. A los de Sergio González les faltó rematar las llegadas de peligro. Motos y Gonzalo tuvieron las más claras aunque no fueron capaces de batir al guardameta local. Aunque los visitantes ya avisaron en el último segundo por mediación de Álvaro Gil que aprovechó un mal pase de Lladó pero no acertó de cara a gol y su balón se marchó rozando el palo de la portería defendida por Kike. Esto fue el preámbulo de lo que iba a suceder nada más comenzar la segunda mitad del choque. Cambio de protagonistas pero misma situación. Lerma despejó un córner, pero el balón quedó muerto en la frontal, lo recogió Víctor José y este no falló.

Con un gran disparo batió al guardameta local que no pudo hacer nada para detener el esférico. A continuación Lladó tuvo el empate. Un gran pase de Joe y el extremo zurdo del Santa Marta mandó el balón al palo izquierdo de la meta rival. Esos escasos milímetros que privaron de conseguir algo positivo a los tormesinos en el choque ante el Valladolid. Los vallisoletanos comenzaron a hacerse con el domino del encuentro y tuvieron el segundo en las botas de Javier Álvarez, pero Yago estuvo rápido y salvo el tanto bajo palos. Finalmente victoria por la mínima del conjunto visitante.