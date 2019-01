Roberto Aguirre: "Estás tan acostumbrado a no perder que duele"

El entrenador de Unionistas, Roberto Aguirre, se muestra triste tras la derrota del conjunto salmantino en Bouzas tras 12 victorias consecutivas: "estas tan acostumbrado a no perder que duele" afirmó tras el encuentro.

Los charros recibieron un mal regalo de reyes tras perder 4-1 frente al conjunto gallego, quien según las palabras del entrenador ha sido "justo vencedor" puesto que el conjunto salmantino no ha "estado bien". Además reconoce no ser un campo fácil y los errores se pagan, "no ha sido nuestro día ni nuestro partido" afirmó tras el encuentro.

Una ventaja no fácil de remontar para el equipo que "no se ha encontrado bien en defensa" algo que destaca en todos los partidos. Aguirre no sólo se limitó a hablar sobre la defensa, "atrás tampoco hemos estado como en otras ocasiones".

En definitiva, un duro rival al que los charros no han sabido resolver los duelos "con tanta eficacia" como en otros partidos. Un encuentro difícil en el que "no se han encontrado cómodos". Aguirre también felicita a su rival, el Rápido de Bouzas tanto por el resultado como por el partido, que no queda otra que "seguir trabajando" para el siguiente partido y "digerir la derrota".