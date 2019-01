Javier Carpio: "Estoy feliz de volver al lugar del que salí"

El Salamanca UDS ha presentado esta mañana a su nueva incorporación, el lateral Javier Carpio. El jugador, salmantino y criado en la cantera de la UD Salamanca, se ha mostrado "feliz de volver al lugar del que salí", donde conserva a su "familia y amigos". Carpio, visiblemente entusiasmado, viene para estar "a disposición de lo que me pida el míster" y preguntado por su posición actual ha matizado que "empecé de extremo, también he jugado de central, de lateral izquierdo", aunque la posición en la que más se ha desempeñado el ex del Cádiz y Ponferradina es la de lateral diestro.

Sobre su posible falta de forma, el lateral ha precisado que pese a desvincularse del Cádiz en verano, "he seguido entrenando con un equipo de segunda B", al tiempo que ha vuelto a destacar que se encuentra "con ganas, porque un futbolista lo que quiere es competir cada fin de semana". A sus 34 años, Carpio ha prometido garra, lucha y que trabajará por la unión del equipo para revertir la situación en la que comienza el año el Salamanca UDS.

