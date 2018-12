El Salamanca UDS, a punto de cerrar a Alomerovic para el lateral izquierdo

El Salamanca UDS está a las puertas de cerrar la primera incorporación del mercado invernal. El conjunto del estadio Helmántico está acelerando en las últimas horas la contratación del lateral zurdo sub 23 Din Alomerovic, que milita en el Celta B —curiosamente, rival del Salamanca UDS en el primer choque del 2019, y con el que se cerrara la primera vuelta de la competición en el estadio Helmántico—.



El nombre de Din Alomerovic aterrizó en las oficinas de la carretera de Zamora el pasado mes de octubre tras le grave lesión que sufrió Pumar ante el Unión Adarve en el estadio Hélmántico. En la puja por suplir al lateral zurdo, operación que se extendió durante más de dos meses, acabó ganando la opción Víctor Mena. Sin embargo, tener un solo especialista en esa posición es algo que no comulga con la idea del preparador gaditano que pidió doblar puesto para esa demarcación. Y, de este modo, una vez aterrizados en el mercado invernal el lateral de Macedonia vuelve a la palestra.



Din Alomerovic no es un desconocido ni para la dirección deportiva, y ni mucho menos para el cuerpo técnico. Como dato: la primera vuelta del curso 2017/18 la firmó en las filas del Fuenlabrada, conjunto que dirigía el hoy técnico del Salamanca UDS. El defensa macedonio de 21 años [1,73 metros de altura] recaló en la cantera del Celta de Vigo el pasado mercado invernal y apenas si ha contado con oportuni-dades tanto. Este curso solo ha disputado con la camiseta celeste un partido hasta la fecha: el de la primera jornada de liga que enfrentó al filial vigués con el CD Guijuelo. Y su participación llegó en forma de refresco desde el banquillo.



Din Alomerovic no solo servirá para apuntalar, definitivamente, el lateral zurdo. Posición en la que el Salamanca UDS tan solo ha tenido un especialista desde que arrancó el curso. También puede actuar como interior o extremo zurdo. Esa versatilidad y el alto grado de conocimiento que tiene Antonio Cal-derón de las cualidades del joven jugador de Macedonia, que llegó al fútbol español procedente de la Primera división de su país, han hecho que el Salamanca UDS se encuentre tratando de cerrar ya los últimos detalles de la que, puede ser, primera operación cerrada del presente mercador de invierno.



CHIAPAS YA ENTRENARÁ EL MIÉRCOLES.

A la espera de que se concrete la llegada del primer refuerzo invernal en el Salamanca UDS, el nombre propio que ya estará en la primera sesión del 2019 será el mexicano Jehu Chiapas —con contrato en vigor con el Salamanca UDS, aunque sin ficha— se ejercitará ya a las órdenes de Antonio Calderón el próximo miércoles cuando el conjunto del Helmántico retome los entrenamientos. De este modo, el jugador mexicano que el pasado mes de agosto puso rumbo a México para tratarse de unas dolencias en el tobillo regresa a la disciplina blanquinegra cinco meses después.





