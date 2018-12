Astu ficha por el Unión Adarve, con el que se enfrentará al Unionistas

Jorge González Rojo, exentrenador del Unionistas de Salamanca, se enfrentará en la segunda vuelta a su antiguo equipo. El Unión Adarve ha elegido al técnico para ocupar el puesto que quedó libre tras la destitución de Óscar Fernández el pasado domingo.



Cuatro días después de quedarse sin entrenador el Unión Adarve informó a última hora de este jueves el fichaje de Astu como nuevo técnico. El conjunto, que ha atravesado una mala racha durante el último mes y medio de liga posicionándose en puesto de play-out, ha decidido contar con el técnico que logró el ascenso a Segunda B del equipo de Las Pistas.



"En mi corta carrera como entrenador he sabido elegir muy bien y espero seguir así. No voy a entrenar por entrenar. Me queda mucho por aprender y tengo solo 31 años. He tenido opciones pero no se cerraron pero a día de hoy no hay nada por cómo está el mercado", declaró Astu la semana pasada en una entrevista concedida a LA GACETA. Astu se ha mostrado en su cuenta de Twitter ilusionado con este nuevo reto y "muy responsabilizado con lo que tenemos por delante".





¡Vuelvo! Me calzo las botas de nuevo. Infinitas gracias a los artífices de que hoy me despierte con tanta ilusión. Gracias @UnionAdarve . Muy responsabilizado con lo que tenemos por delante. Tenemos materia prima y compromiso. ¡A trabajar! Gracias por todas las muestras de apoyo. pic.twitter.com/osUhKNCFHZ — Jorge González Rojo (@Astuentrenador) 28 de diciembre de 2018

El Unionistas lanzó un comunicado en la noche del 16 de julio de este año en el que informaba sobre su destitución como entrenador del club y desde entonces Astu no ha entrenado a ningún equipo. Su salida del Unionistas causó polémica ya que el técnico emprendió acciones legales contra el club que, según declaró él mismo, "ya está solucionado".Astu continuará su carrera en el mismo grupo en el que compiten los tres equipos salmantinos de Segunda B, el Unionistas, el Salamanca UDS y el Guijuelo. En la primera vuelta, el Unión Adarve consiguió la victoria ante el Unionistas y el equipo madrileño del Barrio del Pilar se medirá contra el club salmantino que dirigía su nuevo entrenador en la jornada 24, en febrero de 2019.