Tres frentes abiertos en el Salamanca UDS: incorporaciones, renovaciones y salidas

En las oficinas del Salamanca UDS no se ha parado ni por Navidad. De hecho, la actividad está siendo más intensa que en una jornada normal con liga de por medio. El conjunto del estadio Helmántico tiene ahora mismo abiertos tres frentes: el de las incorporaciones, el de las renovaciones y el de las salidas.

Por partes: de la actual plantilla del Salamanca UDS —la que ha ubicado al equipo en la posición 17 de la tabla del Grupo I, y también la que ha encadenado seis encuentros seguidos puntuando— sobre la mesa del despacho de la carretera de Zamora hay dos nombres propios. Por un lado el de Daniel Sotres; y por otro el de Júnior. El portero cántabro es una de las piezas más consolidadas de la plantilla. Llegó con el curso ya empezado —con la 'manita' ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres encajada— y tras un periodo de adaptación se hizo con la titularidad, y ni una inoportuna luxación en el codo, le ha impedido ser el "dueño" de la portería del Helmántico.

Sin ir más lejos, el pasado 22 de diciembre, en el último choque oficial del Salamanca UDS en este 2018, fue figura destacada al salvar hasta en tres ocasiones al equipo de encajar un empate y permitir sumar la primera victoria lejos del Helmántico. Le costó dejar la puerta a cero, pero desde que lo logró por primera vez, ya suma tres choques sin recibir gol. Todos esos méritos han llevado al club a tomar la determinación de ofrecerle la renovación. El portero está "a gusto" en Salamanca, y así lo ha expresado en varias ocasiones. Y las negociaciones para su continuidad se han dado por abiertas.

Por contra, Júnior apenas contó para Campos y tampoco para Antonio Calderón. De este modo, el joven mediapunta ha tomado la decisión de pedirle al club que le deje marchar. Petición que ha expresado tanto al propio técnico gaditano como al club, que no le pondrán impedimentos para dejar libre una de las seis plazas de jugadores sub 23 de la plantilla de cara al mercado invernal. Mercado, en el que Antonio Calerón ha pedido "músculo". Así, el técnico del Salamanca UDS ha dado ya el visto bueno a la incorporación de la plantilla del mexicano Jehú Chiapas, tras sus constantes 'idas y venidas' desde que el exdirector general del Salamanca UDS —José María Movilla— decidió apartarle de la primera plantilla, pese a tener contrato en vigor. La llegada del azteca, eso sí, no será la única en el centro del campo del Salamanca UDS. Y es por ello, que el conjunto del Helmántico está rastreando un jugador más para el centro del campo charro. Por otro lado, todo hace indicar que el charro Javier Carpio se incorporará en breve a las órdenes de Calderón, al que le replanteará una reconversión del lateral derecho a central.

